İşte olası cezalar!



1 maç saha kapama, 1 maç da seyircisiz oynama cezasına çarptırılacak sarı kırmızılılarda başkan Adnan Polat’a 1 ay, Arda ve Sabri’ye 2, Emre’ye 1 maç ceza geliyor. F.Bahçe’de ise Lugano’yu 4, Volkan’ı 3, Semih’i de 2 maç ceza bekliyor.



G.Saray-F.Bahçe derbisinde yaşanan olayların faturası da ağır olacak. Dün Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler sonrası G.Saray’a 1 maç seyircisiz oynama, 1 maç da saha kapatma cezası verilecek. Başkan Adnan Polat 1 ay hak mahrumiyeti cezası alacak. Kırmızı kart gören Arda’yı 2, Emre Aşık’ı 1 maç, kart görmese de olayları ateşlediği için Sabri’yi 2 maç ceza bekliyor. F.Bahçe’de ise Lugano’ya 4, Semih’e 2 maç oynamama cezasının çıkacağı, kaleci Volkan Demirel’in de 3 maç ceza alabileceği belirtiliyor.



Karşılaşmanın temsilcileri Hasan Üsküplü ve Hakkı Köprükaya’nın hazırladığı raporlar doğrultusunda perşembe günü toplanacak olan Disiplin Kurulu’nun G.Saray’a 1 maç seyircisiz oynama cezası vereceği öğrenildi. Daha önce çirkin ve kötü tezahürattan dolayı üç kez Disiplin Kurulu’na gönderilen sarı kırmızılılar, aynı suçu bir kez daha işlemesi nedeniyle disiplin talimatı gereği seyircisiz oynama cezasına çarptırılacak.



F.Bahçe maçında sahaya çok sayıda yabancı madde atılması, taraftarın sahaya girmesi, oyunun durması ve sık sık çirkin tezahürat yapılması nedeniyle sarı kırmızılılara ayrıca 1 maç saha kapatma cezasının verileceği belirtildi.



Raporlarda yazıldı



Bu arada Semih’e tokat atan Arda ile olayları ateşlediği için Disiplin Kurulu’na sevk edilen Sabri’ye 2’şer, kırmızı kart gören Emre Aşık’a da 1 maç ceza verileceği bildirildi. Emre Aşık’a kafa atan F.Bahçeli Lugano’ya 4 maç ceza faturası kesileceği bildirildi. Semih’in de 2 maç ceza alacağı belirtildi. Olayların başladığı sırada tribünlere edep yerini gösteren kaleci Volkan’ın, temsilci raporlarında ağır ifadeler yer aldığı için 3 maç ceza alacağı ifade edildi.



Öte yandan karşılaşmanın gözlemcisi Ergül Yücedağ’ın hakem Fırat Aydınus’a 7.4 puan verdiği öğrenildi.



Federasyon bugün olağanüstü toplanıyor



Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi için bugün olağanüstü toplanacak. Dün yapılması gereken birtakım etkinliklerin iptal edildiği ve derbide yaşanan olaylar nedeniyle bugün acil olarak bir değerlendirme toplantısı yapılacağı belirtildi.



İstanbul’da Mövenpick Otel’de saat 11.00’da başlayacak toplantıda, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, ikinci başkan Lutfi Arıboğan ve yönetim kurulu başta MHK olmak üzere tüm birim ve kuruluşlardan derbi maçında yaşanan olaylarla ilgili rapor istediği belirtildi. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus ve gözlemcilerin hazırlayacağı rapor incelendikten sonra tahkikat başlatılacak. Olayları aydınlatmak amacıyla Ali Sami Yen Stadı’ndaki kameraların inceleneceği ifade edildi.



