İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Ege ve Trakya dışında tüm yurtta etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.

Okulların tatil edildiği il ve ilçeler şöyle:

Balıkesir

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, kötü hava koşulları sebebiyle 18 Şubat Çarşamba günü Balya, Manyas, Bandırma ve Gönen ilçelerindeki tüm okulların tatil edildiği belirtildi. Ayrıca merkez Karesi ve Altıeylül ilçelerinde taşımalı eğitim yapan köy okulları, birleştirilmiş sınıflı köy okulları, ilçe merkezine taşımalı eğitim kapsamında gelen ilk, orta ve liseler, tüm özel eğitim kurumları olumsuz hava şartlarından dolayı çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği açıklandı.

Bingöl

Bingöl il merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 18 Şubat çarşamba günü ara verildi. Karlıova ilçesinde de dün sabah başlayan ve etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiğini duyurdu.

Bitlis

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bitlis merkez, Tatvan ve Hizan ilçelerinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Engelli ve hamileler ise idari izinli sayıldı.

Çanakkale

Yenice İlçesinde, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bugün (Çarşamba) tatil edildiği duyuruldu. Konuyla ilgili olarak Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün web sitesinden yayınlanan duyuruda, "Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle İlçemizde bulunan okullarımızın çoğunluğunun taşımalı kapsamımda olmaları nedeniyle, olumsuz bir durum yaşanmaması için ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 18 Şubat Çarşamba 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Düzce

Düzce Valiliği bölgede kar yağışının etkili olması üzerine bugün il genelindeki ilk ve orta dereceli okulları bir gün süreyle tatil etti.

İstanbul

İstanbul'da yoğun kar yağışının etkisini artırmasının ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin, 18 Şubat Çarşamba günü okulların 1 günlüğüne tatil ilan edildiğini duyurdu.

Kocaeli

Kocaeli'nde kar yağışı sebebiyle okulların bir gün tatil edildiği bildirildi. Valilik, dün gece, sadece taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ve okul öncesi öğrenciler için tatil ettiğini duyurmuştu. Valilik sabah saatlerinde ise bütün okulların tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacağı bildirildi.

Niğde

Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, yoğun kar yağışı nedeniyle Niğde merkez ilçeler ve merkeze bağlı köylerde eğitim veren okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Sakarya

Sakarya Valiliği, okullardaki kar tatiliyle ilgili kararı ilçe kaymakamlıklarına bırakınca okulların kar tatili kararı da geç geldi. Özellikle merkezinde etkili olan kar yağışı ardından Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Hendek, Karapürçek, Karasu, Sapanca Serdivan ve Söğütlü ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda bugün için tatil kararı alındı. Ferizli, Kocaali Geyve ilçelerinde sadece taşımalı sistemle eğitim yapan okullar için tatil kararı verilirken, Taraklı ve Kaynarca İlçesi'nde eğitime devam edilecek.

Sinop

İl merkezinde taşımalı eğitim gören okullar bugün tatil edildi.

Yozgat

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle Yozgat merkez ve merkeze bağlı köylerin 18 Şubat Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okulların edildiğini bildirdi.

Zonguldak

Zonguldak'ta devam eden kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Vali Ali Kaban twitter hesabından yaptığı açıklamada, Merkez ilçe ile bağlı belde ve köyler, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde eğitim öğretime çarşamba günü ara verildiğini, kamuda görevli engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını belirtti.