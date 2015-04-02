İşte Öcalan'ın milletvekili aday listesi

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, başta Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Hatip Dicle olmak üzere birkaç kişinin parlamentoda olması gerektiğini dile getirdiği öğrenildi.

Türkiye’de 7 Haziran genel seçimlerine 2 ay kalırken, partiler aday listelerini 7 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edecek.

Rudaw'dan Hikmet Durgun'un haberine göre, Hakların Demokratik Partisi de (HDP) aday belirleme çalışmalarını Ankara’da yoğun bir şekilde sürdürüyor.

HDP’ye 1501 kişi milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunmuştu.

Parti, adaylarını 6 Nisan’da Ankara’da düzenlenecek bir basın toplantısıyla duyuracak. Toplantıda seçim beyannamesi de açıklanacak.

HDP’nin düşüncelerine çok önem verdiği PKK lideri Abdullah Öcalan, İmralı Heyeti’yle yaptığı görüşmede HDP’den aday gösterilmeleri için birkaç isim sundu.

Rûdaw’ın edindiği bilgilere göre Öcalan, Demokratik Toplum Partisi (DTK) Eşbaşkanı Hatip Dicle’ye, İmralı Adası’ndaki görüşmelerinde, Diyarbakır’dan aday olarak görmek istediğini söyledi.

Daha önce milletvekilli adayı olmayacağını açıklayan Dicle’nin, Öcalan’ı kırmayacağı ve Diyarbakır’dan aday olacağı konuşuluyor.

Öcalan, Kürt siyasetinde önemli bir isim olan Leyla Zana’nın da parlamentoda olmasını, 5 Mart’taki görüşmede, bizzat kendisine söylediği öğrenildi.

Milletvekilli adayı olmak düşünmeyen Leyla Zana ise Öcalan’ın teklifinden sonra HDP’ye üye oldu ve aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Zana da Diyarbakır’dan aday gösterilecek.

Öcalan’ın parlamentoda görmek istediği bir diğer isim ise Avrupa Parlamentosu eski üyesi Feleknas Uca. Ezidi olan Uca, HDP’de Batman milletvekilli aday adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Öcalan’ın adaylık için öneri yaptığı bir diğer isim ise İmralı Heyeti’nde yer alan HDP İstanbul milletvekilli Sırrı Süreyya Önder.

PKK liderinin, HDP İmralı Heyeti’ne, Prof. Dr. Mithat Sancar ile Prof. Dr. Kadri Yıldırım’ın da aday gösterilmesini önerdiği bilgisi edinildi.

Söz konusu 2 isim de, Mardin için aday adaylık başvurusunda bulunmuştu.

7 Nisan’dan sonra seçim startını verecek olan HDP, “çok dilli” seçim propagandası yürütecek. Hemen hemen her ilde seçim mitingi düzenleyecek olan HDP, “Yeni yaşam” sloganıyla yola çıkacak.