Obama'nın yeni kabinesi belli oldu

ABD Başkanı Barack Obama, Savunma Bakanlığı'na Chuck Hagel'i, CIA Başkanlığı'na John Brennan'ı resmen aday gösterdi.

Obama, Beyaz Saray'daki basın toplantısına, Hagel ve Brenan'ın yanı sıra Savunma Bakanı Leon Panetta ve CIA başkanlığı görevini vekaleten yürüten Michael Morell ile birlikte çıktı.

Obama, Panetta yerine savunma bakanlığına Hagel'i resmen aday göstererek, "Hagel ordumuzun ihtiyaç duyduğu bir lider" dedi.

Obama, Hagel'in gönüllü olarak asker yapan ve Vietnam'da savaşan ilk savunma bakanı olacağını kaydetti.

Obama, CIA başkanlığına resmen aday gösterdiği Brennan'ı da ülkenin en yetenekli ve saygı duyulan istihbarat liderlerinden biri olduğunu dile getirdi.