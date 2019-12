İşte 'Obama'nın beynini okuyan' genç

Çin hangi bölümleri sansürledi?

Jon Favreau, kısa saçları ve çocuksu yüzüyle sıradan biri gibi görünse de, ABD’nin yeni Başkanı'nın, Obama’nın deyimiyle "düşüncelerini okuyan adamı", yani metin yazarı.Beyaz Saray’daki metin yazarları arasında en gençleri olan Favreau, bundan 4 yıl önce Demokrat başkan adayı John Kerry ile çalıştığı dönemde şans eseri keşfedildi.Obama’nın konuşma metinlerini hazırlayabilmek için 2004’ten bu yana çok sıkı çalışan Favreau, 2003’de Holy Cross Üniversitesi'nden, diploma töreninde veda konuşması yapan okul birincisi olarak mezun oldu. Favreau’yu, iletişim uzmanı Robert Gibbs "mükemmel bir yazar" olarak Obama’ya tavsiye etti.Favreau, 2005’te Senato'da Barack Obama için çalışmaya başladı. Genç yazar, 2007’de de Obama’nın seçim kampanyasına baş yazar olarak katıldı.Barack Obama’nın üst düzey danışmanı David Axelrod, Favreau için "Barack, kendi kelimeleri üzerinde otorite sahibi olunması bakımından herkese güvenmez, ancak ona güvenir" ifadesini kullanıyor.The Guardian gazetesi, Obama’nın yemin töreninde yaptığı konuşma metninin hazırlanma sürecini şöyle tarif ediyor:"Barack ilk toplantılarında Favreau’ya konuşma metniyle ilgili görüşlerini aktardı. Favreau da bu sırada bilgisayarında notlar aldı. Favreau daha sonra haftalarca araştırma yaptı. Favreau ve ekibi tarihçiler ve metin yazarlarıyla görüştü; eski yemin törenlerinde yapılan konuşmaları dinledi. Favreau, hazırlıklar tamamlandığında, Amerikan kahve dükkanları zinciri Starbucks’ın Washington’daki bir şubesinde kamp kurdu ve ilk metin taslağını hazırladı. Konuşma metni Obama ile Favreau arasında 4 ya da 5 kez mekik dokudu."Bu arada, genç metin yazarının metinleri hazırlamak için her gittiği yere yanında Obama’nın "Dreams From My Father" adlı otobiyografisini de taşıdığı söyleniyor.Öte yandan Çin de, ABD’nin yeni Başkanı Barack Obama’nın dün göreve başlama töreninde yaptığı konuşmanın bazı bölümlerini sansürledi.Çin’in çok sayıdaki internet sitesinde yer alan ve televizyonlarda canlı olarak yayımlanan konuşmada, Obama’nın komünizmle ilgili sözleri kesilerek verildi.Konuşmanın İngilizce metninin internette yayımlanmasına izin verilirken, Çince çevirilerde hassas bölümler çıkarıldı.Obama’nın, "Önceki nesilleri sindiren komünizm ve faşizmi unutmak, sadece füze ve tankları lağvetmekle olmaz; güçlü ittifaklar ve kararlılık gerektirir" sözlerindeki "komünizm" sözcüğü çıkarıldı.ABD Başkanının, dünya liderlerine hitaben, "hileyle, kanunsuz bir şekilde ve muhalefetin sessiz kalmasıyla iktidar koltuğuna yapışanlar tarihin yanlış tarafında olduğunu bilmeliler" şeklindeki sözleri de Çinli yetkililerin sansürüne takıldı.Devlet kanalı Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Obama’nın konuşmasını anında çevirerek verirken, "komünizm" ile ilgili sözlerinin yer aldığı bölüme gelindiğinde çevirmenin sesinin daha az duyulduğu dikkati çekti. Bu sırada aniden stüdyoya bağlanılınca, hazırlıksız yakalanan sunucu, durumu konuğuna soru sorarak geçiştirdi.