İşte Obama’nın açıklaması

ABD Başkanı Barack Obama'nın, binlerce Ermeni'nin hayatını kaybettiği 1915 olaylarının yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklama:



“94 yıl önce, 20. yüzyılın en büyük katliamlarından biri başladı. Her yıl, Osmanlı İmparatorluğu’nun son günlerinde 1.5 milyon Ermeni’nin katledilmesi veya ölüme yürümesini anıyoruz.



Ermeni halkı bizim kalplerimizde yaşadığı gibi, ”Meds Yeghern“ de, bizim anılarımızda yaşamalı. Tarih, çözülmedikçe ağır bir yük olabilir. 1915’in korkunç olayları insanoğlunun kendi türüne insani olmayan tutumunun karanlık olasılığını hatırlatıyor. Geçmişi gözden geçirmenin uzlaşma yönünde kuvvetli bir vaadini de içinde barındırıyor.



Benim 1915 olayları ile ilgili olarak görüşlerim belli, bunları tutarlı bir şekilde ifade ettim ve bu görüşlerim değişmedi. Şimdi asıl üzerinde durduğum gerçeklerin tam, samimi ve adil olarak ortaya çıkarılmasıdır. Ermeni ve Türk halkları açısında bu yönde ilerlemek için en iyi yolun şimdi, ileriye gidebilme çabalarının bir parçası olarak, geçmişin gerçeklerine yanıt vermektir.



Türk ve Ermeni halklarının, bu acılı tarih üzerinde dürüst, açık ve yapıcı bir biçimde çalışılması çabalarını kuvvetle destekliyorum. Ermeniler ve Türkler arasında ve Türkiye içinde cesur ve önemli diyaloglar gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda Türkiye ile Ermenistan’ın ikili ilişkilerini normalleştirme çabalarını kuvvetle destekliyorum.



İsviçre’nin gözetimi altında iki hükümet, bir çerçeve ve ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik yol haritasında anlaştılar. Bu ilerlemeyi takdir ediyorum ve iki hükümete de sözlerini yerine getirmeleri çağrısında bulunuyorum.



Ermenistan ve Türkiye birlikte barışçı, üretken ve refah içinde bir ilişki kurabilir. Ve birlikte, Ermeni ve Türk halkları, kendi ortak tarihlerini kabul edip, ortak insanlıklarını kabul ettikleri zaman daha güçlü olacaklardır. Hiçbir şey, ”Meds Yeghern“ ile kaybedilenleri geri getiremez.



Ermeniler son 94 yılda dinamizm, dayanıklılık ve yetenekleri sayesinde, kendilerini yok etmeye çalışanlara karşı direndiler. ABD de, 1915’ten sonra bu ülkeye göç eden Ermeni asıllı Amerikalılar’ın topluma yaptığı katkılarla zenginleşti. Bugün, dostluk, dayanışma ve derin saygı duygularıyla her yerdeki Ermeniler’in yanında duruyorum.”

