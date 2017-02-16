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İşte o teröristin bombayı patlattığı an!

Adana Valiliği'nde düzenlenen bombalı saldırıda; 2 sivil polis şehit olmuş ve 33 kişi yaralanmıştı

16 Şubat 2017 12:50

Adana Valiliği'nde 2 sivil personelin şehit olduğu, 33 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren 'Dilber' kod adlı kadın teröristin, bombalı aracı uzaktan kumanda ile infilak ettirdiği anlar, kaçarken bindiği taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde patlamanın ilk anında kadın teröristin korktuğu da görülüyor. 

Adana Valiliği personel otoparkında geçen 24 Kasım günü, Vali Mahmut Demirtaş'ın makamına gelmesinden kısa süre önce teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 sivil personel şehit olurken, 33 kişi de yaralanmıştı. Saldırıdan yaklaşık 7 saat sonra Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla saldırı hazırlığındaki terörist, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde polis tarafından etkisiz hale getirilmişti. Araçta yapılan aramada 3 banyo sobasının içine yerleştirilmiş 150 kilogram fabrikasyon bomba el geçirilmişti.

İşte teröristin bombayı patlattığı an:

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre olayın ardından çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Cumhuriyet Savcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, saldırıyı terör örgütü mnedubu Akdeniz Metropol Kuvvetler Sorumlusu 'Halo Dayı' kod adlı Eyüp Çelik'in planladığını, 'Dilber' kod isimli kadın teröristin de eylemi gerçekleştirdiğini saptadı.

Dilber kod adlı teröristin bomba yüklü aracı Adana Valiliği'nin personel otoparkına bıraktıktan sonra, Milli Eğitim Müdürlüğü çıkışından çıkıp, taksiye bindiği tespit edildi. Kadın teröristin, Eyüp Çelik aracılığıyla önce Mardin'e, buradan da yurt dışına kaçtığı belirlendi. Soruşturmayı yürüten ekipler, taksiye ulaşıp güvenlik kamerası görüntülerine el koydu. 

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