Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın intihar ettiği gece, restoranda üst üste Ahmet Kaya'nın 'Kafama sıkar giderim' adlı şarkısını dinlediği ileri sürüldü. İşte o şarkının sözleri:





Artık seninle duramam. Bu akşam çıkar giderim.

Hesabım kalsın mahşere, elimi yıkar giderim.



Sen zahmet etme yerinden. Gürültü yapmam derinden.

Parmaklarım üzerinden, su gibi akar giderim.



Artık sürersin bir sefa. Ne cismim kaldı ne cefa.

Şikâyet etmem bu defa, dişimi sıkar giderim.



Bozar mı sandın acılar. Belaya atlar giderim.

Kurşun gibiyim mavzer gibi, dağ gibi patlar giderim.

Bozar mı sandın acılar. Belaya atlar giderim.

Kurşun gibiyim mavzer gibi, dağ gibi patlar giderim.



Kaybetsem bile her şeyi, bu aşkı yırtar giderim.

Sinsice olmaz gidişim. Kapıyı çarpar giderim.



Sana yazdığım şarkıyı, sazımdan söker giderim.

Ben ağlayamam bilirsin. Yüzümü döker giderim.



Köpeklerimden kuşumdan, yavrumdan cayar giderim.

Senden aldığım ne varsa, yerine koyar giderim.



Ezdirmem sana kendimi. Gövdemi yakar giderim.

Beddua etmem üzülme. Kafama sıkar giderim.

Ezdirmem sana kendimi. Gövdemi yakar giderim.

Beddua etmem üzülme. Kafama sıkar giderim.

Ezdirmem sana kendimi. Gövdemi yakar giderim.

Beddua etmem üzülme. Kafama sıkar giderim.

