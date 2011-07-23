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Dünya

İşte Norveç'teki katliamın fotoğrafı

Utoya adasında İşçi Partisinin gençlik kampına düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısını 85 olarak açıkladı.

23 Temmuz 2011 03:00

T24- Norveç polisi, dün başkent Oslo yakınlarındaki Utoya adasında İşçi Partisinin gençlik kampına düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısını 85 olarak açıkladı.

Ölü taklidi yaparak kurtuldu




Norveç devlet televizyonu NRK muhabiri Marus Arnesen farkında olmadan çektiği ve VG gazetesinin internet sitesinde yayımlanan bu fotoğrafta saldırgan, etraftakilere ateş açtıktan sonra adanın sahilinde, cesetlerin arasında dolaşırken görünüyor.

Fotoğraftaki kişi Norveç basınında saldırının zanlısı olduğu öne sürülen Anders Behring Breivik'e benziyor.

Ölü taklidi yaparak olaydan sağ kurtulduğunu anlatan Prableen Kaur isimli genç kadın da yaşadıklarını "Saldırgan ateş etmeye başlayınca polis bize neden ateş ediyor diye düşündüm" sözleriyle anlatmıştı.

Saldırganı adaya getiren feribottakiler de polis üniformalı bir kişinin "Oslo'daki patlamadan sonra kontroller yapacağı gerekçesiyle" adaya geldiğini anlatmıştı.

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