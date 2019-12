İşte Murdoch'un medya imparatorluğu

BBC'de yayımlanan (113 Temmuz 2011) haber şöyle:



News of the World gazetesinde yasa dışı telefon dinleme uygulamalarının sanılandan yaygın olduğunun anlaşılması, dünyanın en büyük medya gruplarından olan News Corporation'ı sarstı.

İngiliz polisinden yetkililere göre, 4 bin kadar kişinin telefonları yasadışı yollardan dinlenmiş olabilir.

Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu ve dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösteren News Corporation, suçlamalar ardından 168 yıldır yayın yapan haftalık News of the World gazetesini kapattı.

Skandal ayrıca Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu News Corporation medya grubunun İngiltere'nin en büyük uydu yayın platformu olan BSkyB şirketinde tek hissedar olma girişiminden vazgeçmesine yol açtı.

Tartışmalar gerek News Corporation, gerek BSkyB hisselerine de olumsuz yansıdı.

News Corp hisselerinin değeri 4 Temmuz'dan bu yana yüzde 14 düştü; uğranılan kayıp 5 milyar doları buldu.



BSkyB hisseleri de, son bir haftadır değer kaybediyor.





Yapılanma





ABD merkezli News Corp, İngiltere'deki yazılı basında News International kolu altında faaliyet gösteriyordu.



News International, dört büyük İngiliz gazetesi Times, Sunday Times, Sun ve News of the World ile haftalık edebiyat dergisi Times Literary Supplement'ı yayınlıyor.

News International'ın yönetim kurulu başkanı Rebekah Brooks, aynı zamanda News of the World gazetesinin eski genel yayın yönetmeni.

Bu nedenle İngiltere Başbakanı David Cameron, Brooks'a istifa çağrısı yapıyor.





NewsCorp'un dünyaca ünlü markaları





Film: 20th Century Fox, Fox Searchlight Pictures

TV: Fox TV, Fox News, National Geographic (hissedar), Star, Sky Italia, British Sky Broadcasting (39%)

Gazete: Wall Street Journal, Dow Jones bilgi hizmetleri, New York Post, Times, Sunday Times, Sun, News of the World, Herald Sun (Australia), The Australian

Yayınevi: HarperCollins

Tam liste için News Corp faaliyet raporunun 102-103 no'lu sayfalarına bakabilirsiniz: http://www.newscorp.com/Report2010/AR2010.pdf

Ancak bu dört gazete, İngiliz yazılı basınında önemli bir paya sahip olsa da, Murdoch grubunun küresel ağı içinde nispeten küçük bir bölüm oluşturuyor.

31 milyar doları bulan yıllık gelir ve 60 milyar doları bulan özsermayesi ile Rupert Murdoch'ın News Corp şirketi dünyanın en büyük medya holdinglerinden biri. 80 yaşındaki Avustralyalı Rupert Murdoch da, dünyanın en güçlü kişilerinden biri kabul ediliyor.

1979'da kurulan News Corp, hâlihazırda ABD, Avrupa, Avustralya, Asya ve Latin Amerika'da, film, televizyon, uydu ve kablolu yayın hizmetleri ile basın-yayın alanında pek çok şirketi bünyesinde topluyor.

Küresel gazete ve bilgi hizmetleri kolu, 2010 Haziran'ı itibariyle 6 milyar doları aşkın gelir elde etti. Bununla birlikte News International yılı 126 milyon zararla kapattı.

News Corp'un sahibi olduğu markalar arasında dünyaca ünlü isimler var; 20th Century Fox film stüdyoları, Fox TV ve Asya'da faaliyet gösteren Star kanalları bunlardan bir kaçı. Wall Street Journal, New York Post ve Times'ın yanı sıra, Avustralya'da 146 gazete yayımlayan grup, HarperCollins yayınevinin de sahibi.

Şirket ayrıca National Geographic kanalı ile British Sky Broadcasting (BSkyB) şirketlerinde hisse sahibi.





Murdoch'ın siyasetçiler üzerinde fazla etkisi olduğu öne sürülüyor





Son tartışmaların odağında kalan ve Sky adı altında yayın yapan BSkyB, İngiltere ve İrlanda'da 700 kadar radyo ve televiyon kanalı sunan bir platform.

Haber, film, eğlence kanalları yanında, BSkyB İngiliz premier ligi başta olmak üzere pek çok spor etkinliğinin ve sanatsal gösterilerin yayın haklarına sahip.

BSkyB yayınları, 10 milyonu aşkın konuta giriyor, bu açıdan şirket, Avrupa genelinde segmentinin en büyük oyuncusu.

Newscorp zaten kanalın yüzde 39'una sahipti. Ancak şirket yetkilileri geri kalan yüzde 61 hisseyi de almak istiyordu.

14 milyar dolar bedel biçilen anlaşma, şirket için tarihinin en büyük satın alma hamlesi olacaktı.

Bu teklif baştan bu yana tartışılıyordu; çünkü Murdoch grubunun basında fazla güçlenerek tekelleşmesi kaygıları dile getiriliyordu.

İngiltere'deki düzenleyici kurum Ofcom'a göre, News Corp'un İngiltere'de yayımlanan gazeteleri, her hafta 14,5 milyon kişiye ulaşıyor.

Bu, sektördeki başlıca rakibi Daily Mail-General Trust grubunun ulaştığı rakamın iki katı.

BSkyB'nin Sky TV ve radyo yayınları ile 45 milyon kişiye daha ulaştığı tahmin ediliyor.

İngiltere Başbakanı David Cameron, skandal ardından konu hakkında soruşturma açılacağını duyururken, medya yasalarının da gözden geçirileceğini söyledi.