İşte Murat Sabuncu ve Ahmet Şık için tahliye kararı çıkan duruşma tutanaklarının tam metni

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla üçü tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın altıncı duruşması bugün (9 Mart 2018) Silivri'de görüldü. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık için tahliye kararı verirken 495 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Cumhuriyet davasının bir sonraki duruşması 16 Mart'ta Silivri'de görülecek.

Mahkeme heyeti, Akın Atalay’ın tutukluluğuna devam kararının gerekçesi olarak “Akın Atalay’ın taşıdığın sıfat , gazete içinde icra ettiği görev ve fonksiyonu dikkate alındığında dinlenmeyen sanıkların bu dosyadaki, önemi ve Atalay ile aralarındaki eylemsel bağ yönünden kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve delil karartma şüphesi bulunması”nı gösterdi.

Twitter'da “Jeansbiri” hesabının sahibi olduğu öne sürülen Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluğuna devam kararının gerekçesi olarak " Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ByLock kullandığı, kuvvet suç unsurunu gösteren en somut delil olduğu, bilirkişi raporunun lehine tamamlanması ve suç şüphesini gösterir delillerin devam etmesi"ni gösterildi.

Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı koyarak tahliyesine karar veren mahkeme heyeti gerekçe olarak " Murat Sabuncu ve Ahmet Şık hakkında toplanacak delillerin önemli ölçüde toplanması, sanıkların karartacak bir delilin kendi yönünde bulunmaması, dinlenmeyen tanık ve sanıklar üzerinde baskı yapacağı kuvvetli şüphesinin bulunmaması gözetilip sanık için bu aşamada tutukluluğun ölçüsüz bir tedbir olacağı ve aynı faydanın adli kontrolle sağlanacağı"nı gösterdi.

Mahkeme heyeti, oybirliğiyle aldığı tahliye kararında başka suçtan tutuklu ve hükümlü değillerse Sabuncu ve Şık'ın derhal salı verilmeleri için yazı yazılmasına karar verdi.

Mahkeme heyetinin karar tutanağında, şu ifadeler yer aldı: