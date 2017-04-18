İşte mühürsüz oyların geçerli sayılması kararına gerekçe gösterilen o dilekçe

AKP’li Recep Özel’in Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) “mühürsüz oylar” ile ilgili yaptığı başvuru dilekçesi ortaya çıktı.

YSK’nın AKP’li üyesi olan Özel’in yaptığı “mühürsüz oy” başvurusu ile referanduma “şaibe” karıştığı iddiaları ortaya atılmış, en son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi bu karar yüzünden tanımadıklarını açıklamıştı.

Ayrıca CHP, referandumun iptali için YSK’ya başvurmuştu.

İşte o başvuru dilekçesi:

"Vicdanım rahat"

Tarışmalara sebep olan karar sonrası Gazete DuvaR'dan Nergis Demirkaya'ya konuşan AKP'li Özel, "vicdanının rahat" olduğunu söylemişti. Özel, şunları ifade etmişti:

Sandıklarda dört siyasi partinin temsilcisi var, onlar adına konuşamam ama benim vicdanım o kadar rahat ki. Bir tane oyun ya da vatandaşın iradesinin yanlış aktarılması konusunda ne bir talebimiz ne bir girişimimiz, ne de YSK’nın bu yönde bir kararı olmuştur.