İşte muhtemel 11'ler

Turkcell Süper Lig'in 13. haftası yarın dev bir maça sahne olacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'deki derbide karşı karşıya gelecek.Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve Lig TV'den naklen yayınlanacak derbiyi hakem Bünyamin Gezer yönetecek.Ezeli rakipler, hazırlıklarını bu akşam basına kapalı yapacakları idmanlarla tamamlayarak, kampta maç saatini beklemeye başlayacak.Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu 5. maçında hafta içinde Portekiz'in Porto takımına sahasında 2-1 yenilerek, gruptan çıkma şansını yitiren Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile yapacağı derbi maçı kazanıp, taraftarlarını sevindirmek istiyor.Ligde 20 puanla 6. sırada yer alan sarı-lacivertliler, sahalarında, seyircisi önünde yapacağı derbi maçtan 3 puanla ayrılıp, zirve yarışından kopmamak amacında.Fenerbahçe'de, Beşiktaş maçı öncesinde sakatlığı bulunan Semih'in tedavisi devam ediyor. Golcü futbolcunun derbide oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmadı. 6 Kasımda sağ kasığındaki fıtık nedeniyle ameliyat olan Tümer ise takımdan ayrı çalışmasını sürdürüyor.Sarı-lacivertliler, Turkcell Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 6 maça çıkarken, 5 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Fenerbahçe, sahasındaki tek yenilgisini 6. haftada Kayserispor karşısında yaşadı.Kadıköy'de bu sezon Galatasaray ile yapılan derbi maçı ise Fenerbahçe, 4-1 kazanmıştı.Derbi maça puan sıralamasında ev sahibi Fenerbahçe'ye oranla daha rahat bir konumda çıkacak olan Beşiktaş ise Kadıköy'de kazanarak, şampiyonluk yarışında avantaj yakalamak amacında.13. haftaya 25 puanla 2. sırada giren siyah-beyazlılarda derbi öncesi tek sıkıntı, son haftaların formda oyuncusu Tello'nun sakatlığı. Derbide oynaması beklenen Şilili futbolcunun kesin durumu maç öncesi netlik kazanacak.Beşiktaş, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.Ezeli rakiplerin yarınki derbi maça şu 11'lerle çıkması bekleniyor:Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan, Lugano, Edu, Roberto Carlos, Kazım, Josico, Selçuk, Uğur, Alex, Güiza.Beşiktaş: Rüştü, İbrahim Toraman, Zapatocny, Sivok, İbrahim Üzülmez, Ekrem, Cisse, Delgado, Tello, Holosko, Nobre.