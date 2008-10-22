İşte muhtemel 11'ler



Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarında perde bugün kapanıyor. Gecenin en önemli maçında Atletico Madrid ile Liverpool Vicente Calderon'da karşı karşıya gelecek.



Chelsea 'yıkılmaz kalesi' Stamford Bridge'de Roma'yı ağırlayacak, Barcelona İsviçre'de Basel ile galibiyet savaşı verecek. Sporx.com olarak muntemel 11'leri sizler için hazırladık.



ATLETICO MADRİD: Gregory Coupet, Antonio Lopez, Johnny Heitinga, Mariano Pernia, Raul Garcia, Paulo Assunçao, Luis Garcia, Ever Banega, Simao Sabrosa, Diego Forlan, Sergio Aguero



LIVERPOOL: Pepe Reina, Andrea Dossena, Daniel Agger, Jamie Carragher, Arbeloa, Steven Gerrard, Albert Riera, Xabi Alonso, Jermaine Pennant, Robbie Keane, Dirk Kuyt



PSV EINDHOVEN: Isaksson, Carlos Salcido, Jeremie Brechet, Erik Pieters, Dirk Marcellis, Timmy Simons, Edison Mendez, Jason Culina, Otman Bakkal, Danko Lazoviç, Danny Koevermans



MARSİLYA: Mandanda, Taiwo, Hilton, Zubar, Bonnart, Cheyrou, Hatem Ben Arfa, M Bami, Valbuena, Valbuena, Bakari Kone



BASEL: Franco Costanzo, Angel Abraham, Behrang Safari, Beg Ferati, Reto Zanni, Benjamin Huggel, Jürgen Gjasula, Scott Chipperfield, Carlitos, Eren Derdiyok, Marco Streller



BARCELONA: Victor Valdes, Gerard Pique, Carles Puyol, Daniel Alves, Eric Abidal, Andres Iniesta, Xavi, Aleksander Hleb, Samuel Etoo, Thierry Henry, Messi



SHAKHTAR DONETSK: Andriy Pyatov, Hübschman, Shevchuk, Chigrynskiy, Ishchenko, Duljaj, Fernandinho, Ilsinho, Lewandowski, Darijo Srna, Luiz Adriano



SPORTING LIZBON: Rui Patricio, Polga, Leonel Tonel, Leandro Grimi, Moreira Abel, Miguel Veloso, Rochemback, Joao Moutinho, Romagnoli, Derlei, Helder Postiga



BORDEAUX: Mathieu Valverde, Franck Jurietti, Alou Diarra, Souleymane Diawara, Marc Planus, Benoit Tremoulinas, Fernando Menegazzo, Yoann Gourcuff, Fernando Cavenaghi, David Bellion, Gabriel Obertan



CFR CLUJ: Eduard Stancioiu, Tony, Gabriel Muresan, Ricardo Cadu, De Sousa Galiassi, Eugen Trica, Juan Culio, Ricardo Dani, Sebastian Dubarbier, Yssouf Kone, Cleidimar Didi



CHELSEA: Petr Cech, Jose Bosingwa, Alex, John Terry, Ashley Cole, Juliano Belletti, Frank Lampard, Deco, Florent Malouda, Salomon Kalou, Nicolas Anelka



ROMA: Alexandre Doni, Cicinho, Juan, Simone Loria, Alberto Aquilani, Rodrigo Taddei, Daniele De Rossi, Simone Perrotta, Totti, Mirko Vucinic, Okaka Chuka



INTER: Francesco Toldo, Ivan Cordoba, Javier Zanetti, Maicon, Chivu, Stankovic, Cambiasso, Sulley Muntari, Alessandro Mancini, Ibrahimovic, Adriano



ANORTHOSİS: Arian Beqaj, Katsavakis, Leiwakabessy, Constantinou, Dellas, Nikolaou, Dobrasinovic, Taher Zeebari, Vincent Laban, Vincent Laban, Pimentel



PANATHINAIKOS: Tzorvas, M. Nilsson, Vyntra, Sarriegi, Spiropoulos, Mattos, Gilberto Silva, Gabriel, Cleyton, Salpingidis, Rukavina



WERDER BREMEN: Vander, Petri Pasanen, Rodrigues Naldo, Frank Baumann, Clemens Fritz, Diego, Mesut Özil, Torsten Frings, Rosenberg, Boubacar Sanogo, Pizarro



