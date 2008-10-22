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Spor

İşte muhtemel 11'ler

Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarında perde bugün kapanıyor.

22 Ekim 2008 03:00


Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarında perde bugün kapanıyor. Gecenin en önemli maçında Atletico Madrid ile Liverpool Vicente Calderon'da karşı karşıya gelecek.

Chelsea 'yıkılmaz kalesi' Stamford Bridge'de Roma'yı ağırlayacak, Barcelona İsviçre'de Basel ile galibiyet savaşı verecek. Sporx.com olarak muntemel 11'leri sizler için hazırladık.

ATLETICO MADRİD: Gregory Coupet, Antonio Lopez, Johnny Heitinga, Mariano Pernia, Raul Garcia, Paulo Assunçao, Luis Garcia, Ever Banega, Simao Sabrosa, Diego Forlan, Sergio Aguero

LIVERPOOL: Pepe Reina, Andrea Dossena, Daniel Agger, Jamie Carragher, Arbeloa, Steven Gerrard, Albert Riera, Xabi Alonso, Jermaine Pennant, Robbie Keane, Dirk Kuyt

PSV EINDHOVEN: Isaksson, Carlos Salcido, Jeremie Brechet, Erik Pieters, Dirk Marcellis, Timmy Simons, Edison Mendez, Jason Culina, Otman Bakkal, Danko Lazoviç, Danny Koevermans

MARSİLYA: Mandanda, Taiwo, Hilton, Zubar, Bonnart, Cheyrou, Hatem Ben Arfa, M Bami, Valbuena, Valbuena, Bakari Kone

BASEL: Franco Costanzo, Angel Abraham, Behrang Safari, Beg Ferati, Reto Zanni, Benjamin Huggel, Jürgen Gjasula, Scott Chipperfield, Carlitos, Eren Derdiyok, Marco Streller

BARCELONA: Victor Valdes, Gerard Pique, Carles Puyol, Daniel Alves, Eric Abidal, Andres Iniesta, Xavi, Aleksander Hleb, Samuel Etoo, Thierry Henry, Messi

SHAKHTAR DONETSK: Andriy Pyatov, Hübschman, Shevchuk, Chigrynskiy, Ishchenko, Duljaj, Fernandinho, Ilsinho, Lewandowski, Darijo Srna, Luiz Adriano

SPORTING LIZBON: Rui Patricio, Polga, Leonel Tonel, Leandro Grimi, Moreira Abel, Miguel Veloso, Rochemback, Joao Moutinho, Romagnoli, Derlei, Helder Postiga

BORDEAUX: Mathieu Valverde, Franck Jurietti, Alou Diarra, Souleymane Diawara, Marc Planus, Benoit Tremoulinas, Fernando Menegazzo, Yoann Gourcuff, Fernando Cavenaghi, David Bellion, Gabriel Obertan

CFR CLUJ: Eduard Stancioiu, Tony, Gabriel Muresan, Ricardo Cadu, De Sousa Galiassi, Eugen Trica, Juan Culio, Ricardo Dani, Sebastian Dubarbier, Yssouf Kone, Cleidimar Didi

CHELSEA: Petr Cech, Jose Bosingwa, Alex, John Terry, Ashley Cole, Juliano Belletti, Frank Lampard, Deco, Florent Malouda, Salomon Kalou, Nicolas Anelka

ROMA: Alexandre Doni, Cicinho, Juan, Simone Loria, Alberto Aquilani, Rodrigo Taddei, Daniele De Rossi, Simone Perrotta, Totti, Mirko Vucinic, Okaka Chuka

INTER: Francesco Toldo, Ivan Cordoba, Javier Zanetti, Maicon, Chivu, Stankovic, Cambiasso, Sulley Muntari, Alessandro Mancini, Ibrahimovic, Adriano

ANORTHOSİS: Arian Beqaj, Katsavakis, Leiwakabessy, Constantinou, Dellas, Nikolaou, Dobrasinovic, Taher Zeebari, Vincent Laban, Vincent Laban, Pimentel

PANATHINAIKOS: Tzorvas, M. Nilsson, Vyntra, Sarriegi, Spiropoulos, Mattos, Gilberto Silva, Gabriel, Cleyton, Salpingidis, Rukavina

WERDER BREMEN: Vander, Petri Pasanen, Rodrigues Naldo, Frank Baumann, Clemens Fritz, Diego, Mesut Özil, Torsten Frings, Rosenberg, Boubacar Sanogo, Pizarro

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