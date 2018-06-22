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İşte Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi için kapatılacak yollar

İnce'nin mitingi yarın 13.00'te

22 Haziran 2018 18:04

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin Maltepe Mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada "Cumartesi günü saat 13.00'daki miting için saat 08.00'dan itibaren miting bitimine kadar Turgut Özal Bulvarı (Maltepe sahil yolu) (Büyükyalı köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılacak" denildi.

Açıklamada, "Sürücülerin Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi ve D-100 karayolunu kullanmaları tavsiye edildi" ifadesini yer verildi. 

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