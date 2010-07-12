İşte muhabirin başını yakan 52 trilyonluk ihale

MEHMET DEMİRKAYA / T24



Deneyimli muhabir Ercan Sarıkaya'nın Habertürk gazetesinden işten çıkartılmasına neden olduğu iddia edilen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 52 milyon (eski değerle 52 trilyon) liralık Darülaceze'ye ilişkin "Sakinlerin Bakım Hizmet İşi" ihalesi, Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından iptal edildi. Ancak Büyükşehir Belediyesi, iptal edilen işin bir bölümünü bu kez davet yöntemiyle ihale etti. İlk ihalede tek geçerli teklif sahibi olan İdeal Medya firması, ikinci ihalede de tek geçerli teklif sahibi oldu. İdeal Medya, 20 aylık işin 4 aylık bölümünü yaklaşık 10 milyon (trilyon) liraya aldı.







Darülacezenin 20 aylık bakımı







İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü, 2010 ve 2011 yılları için Kartal Çocuk Evi, İsmem, Sultanbeyli Gençlik Merkezi, Yakacık Huzur Evi ve Darülaceze Kayışdağı Tesisleri olmak üzere 20 ay süre ile 1133 sakinin her türlü bireysel bakımı, sağlık kontrollerinin düzenli olarak sağlanması, yemek, günlük yaşam aktiviteleri ile rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanması için hizmeti alımı ihalesini 19 Nisan 2010 tarihinde yaptı.





İhaleye 3 teklif verildi. İhale komisyonu yaptığı incelemede tekliflerin sadece birini geçerli kabul etti. Geçerli teklif “Lapis Eğitim Organizasyon ve Sosyal Hizmetler Ltd.Şti” ve “İdeal Medya Basın Yayın Ajans Tercüme Turizm ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.” iş ortaklığına aitti. 20 ay süreli hizmet işine söz konusu ortaklık 51 milyon 930 bin TL teklif verdi.





Akdeniz Temizlik ve İlaçlama firmasının teklifi iş deneyim belgesinin yetersiz görülmesi, “UCS Hizmet Yönetimi Sanayi ve Tic. A.Ş.” ve “Aksiyoner Eğitim Danışmanlık Org. Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd.” iş ortaklığının teklifi de geçici teminat mektubu ile banka referans mektubunu ibraz etmemesi nedeniyle geçersiz sayıldı.









Rekabetsiz ihale









Akdeniz Temizlik firmasının itiraz başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumu 28 Haziran 2010 tarihinde ihaleyi iptal etti. “Sakin bakım hizmeti” ile “yemek hizmeti” işinin bir arada ihale edilmesini mevzuata aykırı buluna Kamu İhale Kurumu ayrıca şu noktaya dikkat çekti:





"Başvuruya konu ihalenin yaklaşık maliyetinin 52 milyon 421 bin 149 TL olarak belirlendiği, 22 adet ihale dokümanı satın alındığı ve ihaleye 3 teklif verildiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerden 1 adedinin geçerli olduğu, geçerli teklif olan Lapis Eğit. Org. ve Sos. Hizm. Ltd. - İdeal Medya Basın Yay. Ajans Terc. Turz. ve Eğit. Hizm.Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı'nın teklif ettiği bedelin 51 milyon 930 bin TL olduğu ve söz konusu ihalede rekabetin oluşmadığı anlaşılmıştır."





Sorun yaratan bağlantı





İhaledeki tek geçerli teklifin sahiplerinden Lapis Eğitim firmasının büyük hissedarı Etkin Eğitim ve Organizasyon Ltd. Şirketi. Etkin Eğitim firmasısın büyük hissedarı ise Beyaz Holding. Etkin Eğitim firmasının daha önceki adı Kanal 7 Pazarlama ve Atlas Pazarlama olarak geçiyordu. Beyaz Holding'in adı özellikle "Deniz Feneri" haberleriyle ilgili olarak kamuoyu gündemine gelmişti.





İptalin ardından davet usulüyle ihale





İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “hizmetlerin aksamaması için” söz konusu işin 4 aylık kısmını bu kez “aciliyet arz ettiği” gerekçesiyle “davet” yöntemiyle ikinci kez ihale etti. İkinci ihaleye tek geçerli teklifi, ilk ihaledeki Lapis'in ortağı İdeal Medya verdi. 30 Nisan 2010 tarihinde imzalanan sözleşme ile İdeal Medya işi 10 milyon 200 bin 534 TL'ye üstlendi.





İdeal Medya; Ercan Sami Erbesler, Hüseyin Kani ve Tema Sosyal Hizmetler Eğitim Sağlık Organizasyon Ltd. Şirketi'ne ait bulunuyor.



