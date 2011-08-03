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Dünya

İşte mucizenin fotoğrafı!

Güney doğu Asya ülkesi Filipinler'de felaketin eşiğinden dönüldü. Ülkenin orta kesiminde Cebu'dan İloilo'ya gitmekte olan bir yolcu gemisi battı. Gemideki 147 kişinin tamamı kurt

03 Ağustos 2011 03:00

T24 - Güney doğu Asya ülkesi Filipinler'de felaketin eşiğinden dönüldü. Ülkenin orta kesiminde Cebu'dan İloilo'ya gitmekte olan bir yolcu gemisi battı. Gemideki 147 kişinin tamamı kurtarıldı. 

Mucizenin fotoğrafı

MV Trans Asia Malaysia isimli yolcu gemisi, geçtiğimiz pazar günü Ajuy sahili açıklarında fırtına yüzünden yan yattı. Yaklaşık 6.5 km açıktaki gemide büyük panik yaşanırken, kaptan hemen yolculara gemiyi terk etmeleri uyarısında bulundu.  

İki özel gemiyle, sahil muhafaza ve çevredeki balıkçıların da yardımıyla 147 yolcu ve mürettebat gemiden tahliye edildi. Yan yatmasından üç saat sonra batan gemide ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.



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