İşte Mostafa Mohamed'in kaçırması beklenen maçlar

Mostafa Mohamed, Ankaragücü karşılaşmasının 57. dakikasında gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Direkt kırmızı kart gören Mısırlı futbolcunun Sivasspor mücadelesiyle Kayserispor deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

Devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak katılan Mostafa Mohamed, çıktığı ilk 5 maçta takımını sırtladı.

Mısırlı golcü, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında 1'er gol atarken, Alanyaspor maçını boş geçmiş ve geçen hafta da Erzurumspor karşısında rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Dün oynanan Ankaragücü karşılaşmasında golcü, maç boyunca istediği topları alamadı ve pozisyona giremedi. 23 yaşındaki forvet, 57. dakikadaki ikili mücadelede İbrahim Akdağ’a dirsek attığı gerekçesiyle kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.

2 maç gelebilir

Mohamed, uzun süre hakem Halil Umut Meler’e itiraz etse de karar değişmedi. Ligde 5, kupada ise 1 golü bulunan Mostafa Mohamed, geldiği günden beri Galatasaray’ın en önemli silahıydı.

Mısırlı futbolcu, dün gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alabilir. 23 yaşındaki oyuncu bu durumda ligdeki Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarını da kaçıracak.