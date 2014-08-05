İşte MİT TIR'larına eskortluk eden araç hakkındaki tutanak

Adana’da MİT TIR’larının durdurulmasıyla ilgili jandarma ekiplerinin hazırladığı tutanakta, “MİT mensuplarının kendilerini ve savcıyı tehdit ettiklerini” ileri sürüldü. “Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen ihbar üzerine durdurulan MİT TIR’larına eskortluk eden aracın, TIR’ların durdurulması üzerine olay yerine geldiği ve içindekilerin jandarmaya kimlik göstermekte direndiği” anlatılan tutanakta, “Savcının olay yerine gelmemesi üzerine araçtaki MİT mensubunun savcı için ‘Nerede kaldı bu anasını s… savcısı’ şeklinde küfür ettiği” yazıldı.

TIR’a eskortluk eden araçta bulunan iki MİT mensubu ile jandarma arasında yaşanan diyaloga ilişkin hazırlanan 2 sayfalık, el yazması tutanağın tam metni şöyle:

“Adana C.Başsavcılığı 2014\2 soruşturma numaralı ve arama kararına istinaden arama kararında plakaları belirtilen araçlar, 19.01.2014 günü saat 12.00 sıralarında Adana ili Ceyhan İlçesi otoban girişinde durdurulmuştur. Bu araçların durdurulması esnasında 31 VU 6131 plakalı, Audi marka, gri renkli bir araç TIR’ların durdurulduğu bölgeye gelerek TIR’ların yanına durmuştur. Durumdan şüphelenerek bahse konu araçta bulunan 2 şahsın araçtan inmeleri ve kimlik göstermeleri söylenmiş ancak şahıslar kendilerini araca bir süre kilitleyerek direniş göstermişlerdir. Kilidin ikna edilerek açılması sonrasında şahıslara tekrar kimlik sorulduğunda kimlik göstermeyerek kendilerine ‘dokunulamayacağını’, ‘emniyet personeli’ olduklarını ifade etmişlerdir. Kimlik gösterilmemesi üzerine kimliklerin tespiti maksadıyla şahıslar araçtan inme davetini de yerine getirmeyince görevli personel tarafından araçtan indirilmişlerdir. Şahısların araçtan indirilmesi esnasında saldırgan sergilemek suretiyle mukavemet göstermelerinden dolayı şahıslara bedeni kuvvet kullanılmak zorunda kalınmıştır.

Bu mukavemet esnasında araçta görevli personelden J. Kd. Çavuş S.A ve J.Tgm İ.Ö.A hafif şekilde yaralanmıştır. Mukavemetin devam etmesi üzerine şahıslar araçları başında kelepçelenerek kontrol altına alınmıştır.”

‘Armutlara bak, kazma kürekle mühimmat arıyorlar’

“Bu esnada şoför koltuğunda oturan uzun boylu, saçsız, kilolu, siyah tişört ve sarı yelekli şahıs işlemler boyunca araç başından uzaklaştırılmamıştır. Aynı şahıs araç başında beklediği esnada kollarını çevirmek suretiyle kelepçelerin

kendisine zarar sebep olmuş, ‘Bunların da hesabı sorulacaktır’ şeklinde de beyanlarda bulunmuştur. Ayrıca ‘Nerede anasını s… ettiğimin savcısı’, ‘Armutlara bak kazma kürekle mühimmat arıyorlar, patlayacak şimdi bilen biri müdahale etsin’, ‘Suç işliyorsunuz’, ‘Divan-ı harpte yargılanacaksınız bunun hesabı sorulacak’, ‘Sizin savcınız beni arayamaz’ şeklinde beyanlarda bulunmuştur.”

‘Belge ve paralarımı çaldınız’

“Araçta ve şahıslar üzerinde herhangi bir arama işlemi yapılmamıştır. Yolcu koltuğunda oturan 35-40 yaşlarında sakallı, uzun boylu, lacivert kıyafetli şahıs kontrol altında tutulmak maksadıyla devriye aracına götürüldüğü esnada, ‘Araçta paralarım var, belgelerim var, onları siz çaldınız’ diye bağırmıştır. Bu işlemler esnasında araç başındaki şoför koltuğundaki şahsa üçüncü kez kimlik sorulmuştur.”

“Şahıs bunun üzerine ‘Yeleğimde cüzdanım ve kimliğim var, bakın bakalım kimmişim’ dedi. Bu beyan üzerine yapılan kontrolde şahsın MİT personeli kimliği olduğu görüldü. Konu ile ilgili C.Savcısı Aziz Takçı’ya bilgi verildiğinde, şahısların konuyla ilgili bilgilerine başvurularak serbest bırakılması talimatı alındı. Talimat üzerine şahısların kelepçeleri çıkarılarak serbest bırakılmıştır. Şoför koltuğunda oturan ve sonradan MİT personeli olduğu anlaşılan hemen telefonuyla arama yaparak, arama yaptığı kişiye ‘Başkanım acil durum, Adana’da Jandarma bizi durdurdu. Şu anda burada asker var, hepsi silahlı’ şeklinde beyanda bulundu. Tarafımızca tanzim edilen bu tutanak, müştereken imza altına alındı.”