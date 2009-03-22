İşte milli takım kadrosu



A Milli Takım'ın İspanya ile 28 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde oynayacağı 2010 Dünya Kupası eleme grubu maçlarının kadrosu ve programı belli oldu.



Ümit Milli Takımımızın gelecek hafta Danimarka ve İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı maçların kadrosunda bulunan Sercan Yıldırım, A Milli Takım'ın İspanya maçları için açıklanan kadrosuna dahil edildi.



(A) Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:



Kaleciler: Volkan Demirel (Fenerbahçe), Rüştü Reçber (Beşiktaş), Ufuk Ceylan (Manisaspor)



Savunma: Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Sabri Sarıoğlu, Emre Aşık, Hakan Kadir Balta (Galatasaray), Sedat Bayrak (Sivasspor), İbrahim Kaş (Getafe), Eren Güngör (Kayserispor), İbrahim Üzülmez (Beşiktaş)



Orta saha: Hamit Altıntop (Bayern Münih), Kazım Kazım, Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Ayhan Akman, Arda Turan (Galatasaray), Mehmet Aurelio (Real Betis), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Mevlüt Erdinç (Sochaux), Tuncay Şanlı (Middlesbrough)



Forvet: Nihat Kahveci (Villarreal), Batuhan Karadeniz (Eskişehirspor), Semih Şentürk (Fenerbahçe), Gökhan Ünal (Trabzonspor), Sercan Yıldırım (Bursaspor).





A Milli Takım'ın kadrosunda bulunan futbolcular, 22 Mart Pazar günü saat 17.00'den itibaren İstanbul Polat Renaissance Otel'de toplanmaya başlayacak.



Milli Takım teknik kadrosu ile futbolcuları, 23 Mart Pazartesi günü saat 11.00'de Polat Otel'de gerçekleştirilecek Turkcell imza törenine katılacak. Saat 13.00'te özel bir uçakla Madrid'e hareket edecek A Milli Takım kafilesi, burada Westin Palace Hotel'de konaklayacak. İspanya ile deplasmanda oynanacak maçın ardından kafile, saat 02.15'de yine özel bir uçakla İstanbul'a dönecek.



Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Fatih Terim, 27 Mart Cuma saat 19.00'da Santiago Bernabeu Stadı'nda, 31 Mart Salı saat 12.00'de İstanbul Swissotel'de birer basın toplantısı düzenleyecek.



28 Mart Cumartesi günü İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'de başlayacak karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Massimo Busacca yönetecek. Busacca'nın yardımcılıklarını vatandaşları Matthias Arnet ve Francesco Buragina yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Claudio Circhetta.



A Milli Takımımızın İspanya ile 1 Nisan'da Ali Sami Yen Stadı'nda saat 21.00'de oynayacağı 2010 Dünya Kupası eleme grubu maçını ise İngiliz hakem Michael Riley yönetecek. Riley'in yardımcılıklarını Peter Kirkup ve Philip Sharp yapacak. Dördüncü hakem ise Martin Atkinson olacak.



