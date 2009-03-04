İşte Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki köstebek

Polis, öğretmenlerin bilgilerini yayımladığı iddia edilen Milli Eğitim Bakanlığı uzmanının görüntülerine el koydu.



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Öğretmenlerin özlük bilgilerinin internette yayımlanmasından sorumlu tutulan uzmanın internet kafedeki görüntüleri tespit edildi



687 bin öğretmenin kişisel ve özlük bilgilerinin yayımlanmasından sorumlu tutulan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzmanı Hamit B.’nin, işlemin yapıldığı iddia edilen internet kafedeki görüntüleri tespit edildi.



Uzman polislerin sorularına kaçamak ve çelişkili yanıtlar veren Hamit B., mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in “Köstebek içimizden” yönündeki açıklamasına konu olan olaylar zinciri, MEB’in savcılığa başvurusuyla başladı.

Emniyet KOM Şubesi Bilişim Suçları Bürosu uzmanları, IP numaralarından MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde uzman öğretmen olan Hamit B.’nin izine ulaştı.



Başını öne eğmiş



Teknik takipler sonrasında Hamit B.’nin 11 Şubat 2009’da öğle saatlerinde Maltepe’de bir internet kafeden şüpheli bilgisayar işlemleri yaptığı tespit edildi. Polis söz konusu kafede işlem yapılan saatlerdeki kayıtlara el koydu.



Görüntülerde Hamit B.’nin elinde bir dosya ve evrakla geldiği kafede kameraya görüntü vermemek için başını oldukça öne eğdiği iddia edildi. Polisteki sorgusunda çelişkili ifadeler veren zanlı, Almanya’daki bir yakınına faks çekmek için internet kafeye girdiğini söyledi.

Zanlı, panik halinde internet kafeye geldiğini gösteren kayıtların sorulması üzerine, “MSN adresimin açık olduğunu sandığım için kapatmaya geldim” dedi.



İkinci zanlı



Polis, takibe aldığı bir internet paylaşım sitesinde Hamit B. ile bağlantısı olduğu iddiasıyla Ahmet A. adlı bir genci de Afyonkarahisar’da bir internet kafede gözaltına aldı.

İkinci zanlının da bilgisayar korsanı olduğu iddia edildi. İkinci zanlının, polislerle bilgi satışı konusunda pazarlık yaptığı belirtildi.

