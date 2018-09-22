İşte MHP'nin af teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin af teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Devlete karşı işlenen suçlar ve terör suçları kapsam dışında bırakılırken MHP'nin teklifinin yasalaşması halinde 162.989 hükümlü aftan faydalanabilecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız partisinin af teklifini açıkladı. Yıldız, "Devlete karşı işlenen suçlar ve terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsam dışı bırakılmıştır" dedi.

Teklifin pazartesi günü Meclis Başkanlığına sunulacağını söyleyen Yıldız, cinayet, cinsel, kadın-çocuklara yönelik suçların da kapsam dışında olduğunu söyledi.

Yıldız “19 Mayıs 2018’e kadarki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim uygulansın” dedi.

Yıldız, düzenlemenin yasalaşması halinde 162 bin hükümlünün aftan faydalanacağını söyledi.

Yıldız cinayet örneğiyle anlattı

Fethi Yıldız’ın verdiği örneğe göre; Cinayet suçundan 24 yıl hapis cezası alan bir hükümlü mevcut yasalara göre; bu cezanın 3’te 2’sini (16 yıl) cezaevinde geçiriyordu.

MHP’nin teklifine göre bu cezadan 5 yıl daha düşürülecek. Yani cinayetten 24 yıl hapis cezası alan bir hükümlü, 11 yıl hapis yatacak. 11 yılını dolduran hükümlüler de serbest bırakılacak.

Yıldız’ın verdiği bilgiye göre, afta kapsam dışı bırakılan suçlar şöyle:

Kasten öldürme, işkence, ağırlaşmış işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanlarla cinsel ilişki, devletin birliği ve milletin bütünlüğünü bozmak, askeri tesisleri tahrik, düşman devletlere maddi ve manevi yardım, hütümete karşı suç, halkı askerlikten soğutma, savaşta yalan haber yapma, yasaklanan bilgileri açıklama, taksir sonucu casusluk fillerinin işlenmesi, devletin güvenliğine dair belgelerin paylaşılması ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar