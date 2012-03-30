İşte, Galip Öztürk'ün 'tetikçisi'sinin Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektup

Kan davasından dolayı altı cinayeti azmettirmekle suçlanan Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’ün 10 polis ve savcıyı maaşla kendisine bağladığı ortaya çıktı.

İsmail Sağıroğlu'nun Radikal’de yayımlanan haberine göre Galip Öztürk, cinayet dosyalarına bakan savcılara düzenli olarak maaş ödedi. Öztürk hakkındaki yakalama kararını kaldıran Y. Ö. isimli bir savcı emekli olduktan sonra da Metro Turizm’de avukat olarak işe başladı.

Öztürk, bazı polisleri de ‘köstebek’ olarak kullanarak kendisi hakkında yapılan araştırmaları öğrendi. Galip Öztürk’ün tetikçisi olarak tutuklanan ve 2011 yılında öldürülme korkusuyla Ardahan’dan yurtdışına kaçarken yakalanan Kudret Okumuş’un 2005 yılında Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa yazdığı mektup da ele geçirildi. Galip Öztürk soruşturması İşlenen cinayetlerin tek tek anlatıldığı bu itiraf mektubuyla başladı.

Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, bir süre önce ‘kan davası cinayetleri’ nedeniyle tutuklanmış, ardından da şirketlerinin yöneticilerinin de gözaltına alındığı operasyon başlamıştı.

Böyle kurtulmuş

Daha önce yargılandığı davalardan ceza almadan kurtulan Galip Öztürk’ün bunu nasıl başardığı merak konusuydu. Hem itiraf mektubunda anlatılanlar hem de soruşturma dosyasındaki ayrıntılar Öztürk’ün kurtuluş sırrını ortaya koydu. Öztürk, hakim, savcı ve polislere düzenli rüşvet ödemeleri yaptı, çocuklarına okul bursu verdi.

Soruşturmayı yürüten savcı, rüşvet alan adalet personeli hakkında Adalet Bakanlığı’na yazı yazıp izin istedi. Öztürk’ün polis bağlantılarından birinin de yakalandığı ve diğer polisler hakkında araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Galip Öztürk’ün tetikçisi olduğu iddia edilen Kudret Okumuş, 2005 yılının nisan ayında Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa mektup göndererek işlediği tüm cinayetleri ve ‘dönen dolapları’ itiraf etti.

Bu itiraftan sonra Galip Öztürk yakın takibe alındı ve soruşturmanın startı verildi. Kurdet Okumuş geçen yıl yakalanınca da Galip Öztürk’ü cezaevine götüren operasyon başladı. Mektuba göre Okumuş işlenen altı cinayeti de ayrıntılı bir şekilde anlattı. Okumuş, Galip Öztürk’ün polise, jandarmaya, savcılara rüşvet vererek nasıl her defasında kurtulduğunu da mektubunda yazdı.

30 cinayet iddiası

Kudret Okumuş’un mektubundaki iddialara göre Galip Öztürk 1996 yılından sonra ‘kirli para’yla otogarlara, dev işletmelere sahip olmaya başladı. Okumuş, sadece kendisinin altı cinayete tanık olduğunu ayrıntılı bir şekilde isim isim tarihleriyle itiraf ettikten sonra duyduğu cinayetlerin sayısının en az 30 olduğunu öne sürdü.

Okumuş’un mektubu şöyle:

“Bütün bu cinayetlere Galip Öztürk’ün ve Metro işletmelerinin adı karışmıştır ancak parası ve Emniyet ve Jandarma’daki üst düzey dostları sayesinde kendini ve benim gibi tetikçileri kurtarmıştır. Beni de vurduracağı için Türkiye’den kaçmak zorunda kaldım şu an firardayım. Ailemi Galip Öztürk’ün beni öldürtmesi korkusuyla görememekteyim.

İşlediğim suçlardan pişmanım, teslim olup cezamı çekmek ve aflardan yararlanmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım itiraf ettiğim tüm bu olaylar hâlâ faili meçhuldür. O dönemden bütün bu olaylarda Galip Öztürk’ün ve Metro işletmelerinin adı geçtiği halde hiç ifadesi alınmamıştır. Sizden istirhamım bu cinayetlerin yeniden incelenmesidir.”

Otogarları ele geçirmiş

Galip Öztürk hakkındaki iddialar sadece cinayet ve rüşvetle sınırlı değil. Öztürk hakkında birçok otobüs firması da şikâyetçi oldu. Firma sahiplerinin iddiasına göre Galip Öztürk, Tokat, Kayseri, Biga, Çanakkale, Antalya ve Van’daki otogarların işletim haklarını baskı ve şantajla kazandı. Daha sonra sahip olduğu otogarların giriş çıkış ücretlerine fahiş zamlar yaparak firmaları borçlandırma yoluyla mallarına el koydu.

İsmini gizleyen bir firma yetkilisinin iddialarına göre Galip Öztürk, sahibi olduğu Biga otogarının giriş çıkış ücretini 35 liraya yükseltti. Otogardaki otobüs firmaları buna itiraz edince İstanbul-Biga arası yolcu taşıma ücretini 1 lira gibi sembolik bir rakama düşürerek ek otobüs seferleri başlattı. Otobüs firmaları bu dampinge dayanamayıp iflas etti. Galip Öztürk, iflas eden otobüs firmalarının mallarını çok ucuza kapattı. Bu konuyla ilgili otobüs şirketleri Rekabet Kurulu’na şikâyetçi oldu fakat şikâyet dosyası kuruldan kayboldu. Soruşturmanın kurulda görevli bürokratlara da uzanması bekleniyor.

Beykoz’da suskunluk

Galip Öztürk, Kavacık’ta bulunan Metro Turizm tesislerinin arazisini Beykoz Belediyesi’nden yap–işlet– devret modeliyle aldı. İhale şartlarına göre tesisin bir kısmını belediye, bir kısmını Metro şirketi kullanacaktı. Tesis bittikten sonra Galip Öztürk anlaşmaya uymayarak belediyeniin bölümünü de kullandı.

İddiaya göre engel olmak isteyen belediye görevlilerini de tehdit, şantaj ve rüşvetle susturdu. İstanbul Emniyeti’ne ifade veren Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek bu durumu kabul etti ama Galip Öztürk’ten şikâyetçi olmadı.