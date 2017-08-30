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İşte merak edilen o adacık

Özgür ALTUNCU -  Güven USTA-Can EROK/ İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da dün akşam aniden başlayan kuvvetli yağış sonrası Eminönü'nde bir yol gölete dönüşürken, göletin ortasında oluşan adacıkta mahsur kalanlar medyada günün fotoğrafı olmuştu

30 Ağustos 2017 19:39

Özgür ALTUNCU -  Güven USTA-Can EROK/ İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL\'da dün akşam aniden başlayan kuvvetli yağış sonrası Eminönü\'nde bir yol gölete dönüşürken, göletin ortasında oluşan adacıkta mahsur kalanlar medyada günün fotoğrafı olmuştu. Su çekildikten sonra o adacıktan geriye ıslak ve kuru bir çamur yığını kaldı.

İstanbul\'da dün aniden bastıran yağmur, Eminönü\'nde vapur iskeleleriyle İstanbul Ticaret Odası arasındaki yolu göle çevirmişti. O gölün ortasında ise bir adacık oluştu. Yolda kalanlar da o adacığa sığındı. O anda çekilen fotoğraf dünkü su baskınlarının adeta sembolü oldu.
Su çekildikten sonra o adacıktan geriye ıslak ve kuru bir çamur yığını kaldı. Sular da öyle kolay çekilmedi. Suyun geçişini engelleyen tramvay yolunun duvarları kırıldı. Su tahliye edildi. Yayaların geçişi engellemek için aynı yere geçici olarak demir kapı konuldu. 

(FOTOĞRAF)

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