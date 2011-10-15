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Ekonomi

İşte memurun 2012 maaş zammı

Hükümet, kamu çalışanlarına 2012'de ilk 6 ay yüzde 3, ikinci 6 ay yüzde 3 olmak üzere toplam yüzde 6 zam verecek

15 Ekim 2011 03:00

T24 - Hükümet, kamu çalışanlarına 2012'de ilk 6 ay yüzde 3, ikinci 6 ay yüzde 3 olmak üzere toplam yüzde 6 zam verecek. Gelecek yıl yüzde 5.2 oranında enflasyon oranı hedefleyen Hükümet, enflasyon oranı hedefin üzerinde çıkarsa, 2011 başında olduğu gibi 2 milyon 493 bin 550 kamu çalışanına enflasyon farkı ödeyecek.


Hükümet, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın sürekli vurgu yaptığı 'mali disiplin' uygulamasının ilk adımını, memur maaş zammıyla atacak. Otomobil, alkol, sigara ve cep telefonlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı ile 'gelir artırıcı' tedbir alan ekonomi yönetimi, harcama ayağında da 'mali disiplinden' taviz vermeyeceğinin ilk işaretini verdi.


Habertürk'ün aldığı bilgiye göre, kamuda çalışan sözleşmeliler dahil 2 milyon 493 bin 550 memura, 2012 Bütçesi'nde ilk 6 ayda yüzde 3, ikinci 6 ayda yüzde 3 olmak üzere yıllık yüzde 6 maaş zammı verilmesi öngörüldü. Bu sayının içinde 322 bin 146 sözleşmeli personel de bulunuyor. Orta Vadeli Program'da(OVP) 2012 sonunda yüzde 5.2 olarak hedeflenen enflasyon oranı, hedefin üzerinde çıkarsa, Hükümet bu yılbaşında olduğu gibi memura enflasyon farkını ödeyecek.


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