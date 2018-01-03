İşte memur ve emeklilerin zamlı maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre Aralık ayında enflasyon yüzde 0.69 artış kaydederken, 2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92 oldu. Açıklanan enflasyon oranına göre emekli ve kamu görevlilerinin maaşlarına yapılan zam oranı da belli oldu. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 721 liradan 2 bin 893 liraya yükseldi.

2018 yılı Ocak ayında memur emeklilerinin aylıklarında da enflasyon zammı dahil yüzde 5.69 oranında artış yapıldı. En düşük memur emekli aylığı bin 871 liradan, bin 978 liraya yükseldi.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

2018 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmiştir.

- 2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde % 4 oranında artış öngörülmüştü. 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon % 5,69 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave % 1,69 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda % 5,69 oranında artış yapılmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 721 liradan 2 bin 893 TL’ye yükselmiştir.

Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 5,69 oranında artış sağlanmıştır. Böylece en düşük SSK emekli aylığı 1.485 liradan, 1.570 liraya, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise 1.330 liradan, 1.405 liraya yükselmiştir.

Bu artışlar neticesinde 2017 yılı Temmuz ve 2018 yılı Ocak dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net maaşları aşağıda yer alan Tablo 1’de gösterilmektedir.