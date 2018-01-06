İşte memur emeklisinin zamlı ocak maaşları

Hem emekliler hem de görevdeki memurlar iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere zam alıyor. Geçen yıl imzalanan toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4’lük zammın üzerine yüzde 1.69 enflasyon farkı da eklenince, görevdeki memurlar ile 2 milyona yakın memur emeklisi 2018 Ocak ayında maaşlarını yüzde 5.69 zamlı alacak.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın "Memur emeklisine yüzde 5.69 zam" başlığıyla (6 Ocak 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Yazı dizimizin ilk günü SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin 2018 Ocak zamlı maaşlarını yayınladık. Sıra geldi, 2 milyona yakın memur emeklilerinin zamlı maaşlarına. Bugünden itibaren kıdemine, derecesine ve hizmet yılına göre emekli memurların zam oranları ile birlikte ek ödeme (vergi iadesi) dahil ellerine geçecek tutarı açıklayacağız.

2017’de yüzde 9.89 zam

Hem emekliler hem de görevdeki memurlar iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere zam alıyor. Eğer geçmiş altı aya yönelik enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor. Memur emeklileri 2017 yılının Ocak ayında yüzde 3, Temmuz ayında da yüzde 6.89 olmak üzere geçen yıl toplam yüzde 9.89 zam aldılar. Ancak bu zam; 2017 yılında gerçekleşen yüzde 11.92’lik enflasyon ile mukayese edildiğinde yüzde 2.03 gerisinde kaldı ve emeklilerin zammı enflasyon karşısında yüzde 2.03 eridi.

Enflasyon farkı oluştu

Bu kısa bilgiden sonra gelelim, 2018’in Ocak ayındaki zam oranına. 2017’nin Ağustos ayında gerçekleşen ve 2018-2019 yılını kapsayan toplusözleşmeye göre görevdeki memurlar ile emeklilerinin 2018’in ocak-temmuz döneminde yüzde 4 zam alması öngörüldü. Ayrıca 2017’nin temmuz-aralık döneminde, 6 aylık enflasyonun yüzde 4’ü geçmesi halinde, aşan tutar kadar fark da maaşlara yansıtılacaktı.

Açıklanan enflasyona göre 2017’nin temmuz-aralık döneminde enflasyon yüzde 5.69 olarak gerçekleşti. Böylece toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4’lük zammın üzerine yüzde 1.69 da enflasyon farkı eklenince toplam zam oranı yüzde 5.69 oldu. Yani, memur ve emeklileri ocak ayında maaşlarını yüzde 5.69 zamlı alacak. Yeni zamla birlikte düşük memur emeklisinin aylığı, ek ödeme hariç, 1.871 liradan 1.978 liraya yükselecek.