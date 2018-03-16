İşte Mehmet Demirkol ve Ali Ece'nin derbi tahminleri

Televizyonun ve spor dünyasının tanınmış yüzleri olan spor yorumcuları, Cumartesi günü oynanacak derbi maçı için tahminlerde bulundu.

Yedi yorumcudan sadece 1'i Galatasaray'ın kazanacağını söylerken 3'ü Fenerbahçe'nin galip geleceğini, 3'ü ise maçın berabere sonuçlanacağını söyledi.

İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi skor tahminleri;

Erman Özgür | Fenerbahçe 2-1 Galatasaray

Serkan Akcan | Fenerbahçe 2-1 Galatasaray

Berkuk Ünyay | Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Tunç Kayacı | Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

Can Tongo | Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Ali Ece | Fenerbahçe 2-2 Galatasaray

Mehmet Demirkol | Fenerbahçe 2-2 Galatasaray