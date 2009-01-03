İşte MANU'nun yeni transferleri...



İngiliz devi Manchester United daha önce anlaşmaya vardığı iki Sırp futbolcu Zoran Tosic ve Adem Ljajic'in Partizan'dan transferini noktaladı.



Tosic önümüzdeki hafta Manchester United kampına katılırken, Adem Ljajic Belgrad'da Partizan ile ligi bitirecek ve daha sonra Ada'ya gelecek.



Transferlerden 21 yaşındaki Zoran Tosic genç yaşına rağmen Partizan forması ile bu sezon 12 maça çıkarken otoritelerce Avrupa'nın önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.



Orta sahada özellikle sol kanatta yaptığı ofansif işlerle dikkat çeken Zoran Tosic'in transferi ise takıma 18 ay önce transfer olan ve tam olarak Ada'ya adapte olamayan Portekizli isim Nani'yi tedirgin etmiş durumda. 35'lik Ryang Giggs'ten henüz formayı alamayan Nani'ye tanınan şans gibi Tosic'e de Manchster United teknik direktörü Sir Alex Ferguson'un fırsat tanıması bekleniyor.



Bir diğer transfer Adem Ljajic ise henüz 17'inde ve M.United teknik ekibince Partizan'da geçireceği bir sezonun daha futbolcunun gelişimi için etkili olacağına inanılıyor. Genç futbolcu orta sahada ileriye dönük oynuyor.



İkilinin transferi için Manchester United cephesinden Partizan'a ne kadar bonservis bedeli ödendiği açıklanmazken İngiliz basınında bu konuda yapılan spekülasyonlarda rakamın 17 milyon avro olduğu öne sürülüyor.



