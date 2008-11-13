T24 LogoT24 Logo
Spor

İşte ligin en pahalı takımı...

Lig'de mücadele eden 18 takım ve 496 futbolcusuyla toplam piyasa değeri 727 milyon 875 bin Euro olan Turkcell Süper Lig, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en

13 Kasım 2008 02:00

Turkcell Süper Lig toplam piyasa değeri ile Avrupa ligleri arasında en değerli 6. lig durumunda bulunuyor.


Lig'de mücadele eden 18 takım ve 496 futbolcusuyla toplam piyasa değeri 727 milyon 875 bin Euro olan Turkcell Süper Lig, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en yüksek piyasa değerine sahip 6. ligi oldu.

Turkcell Süper Lig'de mücadele eden takımlar arasında ise Galatasaray, 116 milyon 700 bin Euro ile piyasa değeri en yüksek kulüp durumunda bulunuyor. Galatasaray'ı 106 milyon 500 bin Euro ile Fenerbahçe ve 76 milyon 850 bin Euro ile de Beşiktaş izliyor.

Ligin piyasa değeri en düşük takımı 18 milyon 125 bin Euro ile Antalyaspor olurken, ligin en pahalı takımı ile piyasa değeri en düşük takımı arasında 98 milyon 575 bin Euro fark bulunuyor. Bu fark ligde mücadele eden 4 takımın toplam değerine eşit.

Turkcell Super Lig'de 10. hafta itibariyle üst sıralarda yer alan takımların piyasa değeri bakımından da üst sıralarda yer alması dikkati çekiyor.

Avrupa'nın en değerli ligi ise İngiltere'nin Premier Ligi. 561 futbolcunun oynadığı 20 kulübün mücadele ettiği Premier Lig'in toplam değeri 2 milyar 973 milyon 75 bin Euro.

Piyasa değeri bakımından Premier Lig'i İspanya'nın La Liga, İtalya'nın Serie A, Almanya'nın 1. Bundesliga ve Fransa'nın Ligue 1 ligleri izliyor.

Turkcell Süper Lig'de mücadele eden takımlar ile Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek ilk 10 ligi şöyle:  

TAKIMLAR OYUNCU DEĞERLERİ (EURO)
Galatasaray 31 116.700.000
Fenerbahçe 27 106.500.000
Beşiktaş 23 76.850.000
Trabzonspor 24 52.700.000
Ankaraspor 28 36.200.000
Kayserispor 31 35.950.000
Sivasspor 25 33.800.000
İstanbul B.Bld. 27 33.700.000
Konyaspor 27 29.550.000
Ankaragücü 30 25.800.000
Bursaspor 26 25.050.000
Eskişehirspor 30 24.800.000
Gençlerbirliği 25 24.200.000
Kocaelispor 24 24.100.000
Gaziantepspor 26 21.650.000
Hacettepe 28 21.550.000
Denizlispor 31 20.650.000
Antalyaspor 33 18.125.000
Toplam   727.875.000

LİGLER                     TAKIM OYUNCU DEĞER 
1-Premier League 20 561 2.973.075.000
2-La Liga (İspanya) 20 509 2.484.200.000
3-Serie A (İtalya) 20 571 2.299.925.000
4-Bundesliga ( 18 498 1.499.575.000
5-Ligue 1 (Fransa) 20 575 1.294.800.000
6-Turkcell Süper Lig 18 496 727.875.000
7-Premier Liga (Rus) 16 391 672.600.000
8-Eredivisie (Hollanda) 18 483 568.200.000
9-SuperLiga (Portekiz) 16 435 561.400.000
10-Yunanistan Ligi 16 456 482.475.000

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24