İşte ligin en pahalı takımı...

Lig'de mücadele eden 18 takım ve 496 futbolcusuyla toplam piyasa değeri 727 milyon 875 bin Euro olan Turkcell Süper Lig, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en yüksek piyasa değerine sahip 6. ligi oldu.Turkcell Süper Lig'de mücadele eden takımlar arasında ise Galatasaray, 116 milyon 700 bin Euro ile piyasa değeri en yüksek kulüp durumunda bulunuyor. Galatasaray'ı 106 milyon 500 bin Euro ile Fenerbahçe ve 76 milyon 850 bin Euro ile de Beşiktaş izliyor.Ligin piyasa değeri en düşük takımı 18 milyon 125 bin Euro ile Antalyaspor olurken, ligin en pahalı takımı ile piyasa değeri en düşük takımı arasında 98 milyon 575 bin Euro fark bulunuyor. Bu fark ligde mücadele eden 4 takımın toplam değerine eşit.Turkcell Super Lig'de 10. hafta itibariyle üst sıralarda yer alan takımların piyasa değeri bakımından da üst sıralarda yer alması dikkati çekiyor.Avrupa'nın en değerli ligi ise İngiltere'nin Premier Ligi. 561 futbolcunun oynadığı 20 kulübün mücadele ettiği Premier Lig'in toplam değeri 2 milyar 973 milyon 75 bin Euro.Piyasa değeri bakımından Premier Lig'i İspanya'nın La Liga, İtalya'nın Serie A, Almanya'nın 1. Bundesliga ve Fransa'nın Ligue 1 ligleri izliyor.Turkcell Süper Lig'de mücadele eden takımlar ile Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek ilk 10 ligi şöyle:

TAKIMLAR OYUNCU DEĞERLERİ (EURO) Galatasaray 31 116.700.000 Fenerbahçe 27 106.500.000 Beşiktaş 23 76.850.000 Trabzonspor 24 52.700.000 Ankaraspor 28 36.200.000 Kayserispor 31 35.950.000 Sivasspor 25 33.800.000 İstanbul B.Bld. 27 33.700.000 Konyaspor 27 29.550.000 Ankaragücü 30 25.800.000 Bursaspor 26 25.050.000 Eskişehirspor 30 24.800.000 Gençlerbirliği 25 24.200.000 Kocaelispor 24 24.100.000 Gaziantepspor 26 21.650.000 Hacettepe 28 21.550.000 Denizlispor 31 20.650.000 Antalyaspor 33 18.125.000 Toplam 727.875.000