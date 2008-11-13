İşte ligin en pahalı takımı...

Turkcell Süper Lig toplam piyasa değeri ile Avrupa ligleri arasında en değerli 6. lig durumunda bulunuyor.
Lig'de mücadele eden 18 takım ve 496 futbolcusuyla toplam piyasa değeri 727 milyon 875 bin Euro olan Turkcell Süper Lig, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en yüksek piyasa değerine sahip 6. ligi oldu.
Turkcell Süper Lig'de mücadele eden takımlar arasında ise Galatasaray, 116 milyon 700 bin Euro ile piyasa değeri en yüksek kulüp durumunda bulunuyor. Galatasaray'ı 106 milyon 500 bin Euro ile Fenerbahçe ve 76 milyon 850 bin Euro ile de Beşiktaş izliyor.
Ligin piyasa değeri en düşük takımı 18 milyon 125 bin Euro ile Antalyaspor olurken, ligin en pahalı takımı ile piyasa değeri en düşük takımı arasında 98 milyon 575 bin Euro fark bulunuyor. Bu fark ligde mücadele eden 4 takımın toplam değerine eşit.
Turkcell Super Lig'de 10. hafta itibariyle üst sıralarda yer alan takımların piyasa değeri bakımından da üst sıralarda yer alması dikkati çekiyor.
Avrupa'nın en değerli ligi ise İngiltere'nin Premier Ligi. 561 futbolcunun oynadığı 20 kulübün mücadele ettiği Premier Lig'in toplam değeri 2 milyar 973 milyon 75 bin Euro.
Piyasa değeri bakımından Premier Lig'i İspanya'nın La Liga, İtalya'nın Serie A, Almanya'nın 1. Bundesliga ve Fransa'nın Ligue 1 ligleri izliyor.
Turkcell Süper Lig'de mücadele eden takımlar ile Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek ilk 10 ligi şöyle:
|TAKIMLAR
|OYUNCU
|DEĞERLERİ (EURO)
|Galatasaray
|31
|116.700.000
|Fenerbahçe
|27
|106.500.000
|Beşiktaş
|23
|76.850.000
|Trabzonspor
|24
|52.700.000
|Ankaraspor
|28
|36.200.000
|Kayserispor
|31
|35.950.000
|Sivasspor
|25
|33.800.000
|İstanbul B.Bld.
|27
|33.700.000
|Konyaspor
|27
|29.550.000
|Ankaragücü
|30
|25.800.000
|Bursaspor
|26
|25.050.000
|Eskişehirspor
|30
|24.800.000
|Gençlerbirliği
|25
|24.200.000
|Kocaelispor
|24
|24.100.000
|Gaziantepspor
|26
|21.650.000
|Hacettepe
|28
|21.550.000
|Denizlispor
|31
|20.650.000
|Antalyaspor
|33
|18.125.000
|Toplam
|
|727.875.000
|LİGLER
|TAKIM
|OYUNCU
|DEĞER
|1-Premier League
|20
|561
|2.973.075.000
|2-La Liga (İspanya)
|20
|509
|2.484.200.000
|3-Serie A (İtalya)
|20
|571
|2.299.925.000
|4-Bundesliga (
|18
|498
|1.499.575.000
|5-Ligue 1 (Fransa)
|20
|575
|1.294.800.000
|6-Turkcell Süper Lig
|18
|496
|727.875.000
|7-Premier Liga (Rus)
|16
|391
|672.600.000
|8-Eredivisie (Hollanda)
|18
|483
|568.200.000
|9-SuperLiga (Portekiz)
|16
|435
|561.400.000
|10-Yunanistan Ligi
|16
|456
|482.475.000