İşte liderlerin miting performansları ve son miting yerleri

Liderlerin miting maratonu sona eriyor. AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, son mitingini Konya'da yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul 1. Bölge ilçelerinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Adana'da, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise Diyarbakır'da seçmenle buluşacak.

Yoğun bir propaganda dönemi geçiren siyasi parti liderlerinin, miting programlarında sona yaklaşıldı. Milletvekili seçimleri dolayısıyla miting maratonunu 25 Nisan'da Erzurum'da başlatan Ak Parti, son mitingini, Genel Başkan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla Konya'da gerçekleştirecek. Davutoğlu, şimdiye kadar 73 ilde vatandaşlarla buluştu, en son il mitingini Kırıkkale'de yaptı. İstanbul ve Ankara'da il mitinglerinin yanı sıra ilçelerde de vatandaşlarla bir araya gelen Başbakan Davutoğlu, bazı günler 3, bazı günler de 2 ilde hitap etti. Eşi Sare Davutoğlu, bazı bakan ve AK Parti'nin üst düzey yöneticileriyle mitinglere katılan Davutoğlu, seçim çalışmaları dolayısıyla gittiği illerde 3-4 saat kalırken, Mardin ve Diyarbakır'da ise birer gece konakladı. Mitinglerde yaklaşık 40 dakika süren konuşma yapan Davutoğlu, konuşmasının ardından illerin milletvekili adaylarını da tanıttı.

Başbakan Davutoğlu, seçim gününe kadar bugün Yalova, yarın Edirne ve Kırklareli, 5 Haziran'da Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis, 6 Haziran'da da Antalya ve Konya'da miting düzenlemeyi planlıyor. Davutoğlu, gerçekleştireceği bu mitinglerle 81 ilde vatandaşlarla buluşmuş olacak.

Başbakan Davutoğlu, son mitingi yaptığı Konya'da konaklayarak, oyunu da bu ilde kullanacak.

Kılıçdaroğlu, 61 ilde vatandaşlarla buluştu

Seçim kampanyasına 26 Nisan'da Edirne'den başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugüne kadar 61 miting düzenledi. Kılıçdaroğlu, il mitinglerinin yanı sıra İskenderun, Tarsus, Lüleburgaz, Karadeniz Ereğli gibi büyük ilçelerde de seçmenle buluştu. Kampanya öncesi İstanbul Maltepe'de büyük bir miting gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, 9 Mayıs'ta da İstanbul'da ilçe ziyaretlerinde bulundu. Kılıçdaroğlu, 31 Mayıs Pazar günü ise "Büyük Ankara Mitingi"ni gerçekleştirdi. Kendi seçim bölgesi İzmir'deki mitingi 30 Mayıs'ta yapan Kılıçdaroğlu, bugün ise memleketi Tunceli'nin yanı sıra Elazığ ve Malatya'da seçmenle bir araya geliyor. Miting programını 6 Haziran'da İstanbul 1. Bölge ilçelerinde yapacağı seçim çalışmasıyla tamamlayacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunu Ankara'da kullanması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu, 65 il mitingi yaparak, seçim maratonunu sona erdirecek.

Bahçeli, son mitingini Adana'da yapacak

Seçim kampanyasını 6 Mayıs'ta Çankırı'da başlatan Bahçeli, bugüne kadar 44 ilde düzenlenen mitinglerde halkla buluştu. Bir günde 2 ya da 3 ilde miting yapan Bahçeli, 24 Mayıs'ta Ankara'da, 31 Mayıs'ta ise İstanbul'da miting yaptı. Bahçeli, son mitinglerini yarın Osmaniye ve Adana'da yapacak.



Bahçeli, 26 Nisan'da Almanya'nın Oberhausen kentinde, Oberhausen Arena'da düzenlenen "Türkiye Sevdası Kutlu Yürüyüş Şöleni" mitinginde yurt dışı seçmenlerle bir araya gelmişti.

HDP Eş Genel Başkanlarının son mitingleri Diyarbakır ve Van'da

Seçim çalışmaları kapsamında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş 22, Figen Yüksekdağ ise 19 ilde miting düzenledi. Demirtaş son mitingini 5 Haziran'da Diyarbakır'da, Yüksekdağ ise son mitingini 6 Haziran'da Van'da gerçekleştirecek.