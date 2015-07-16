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İşte liderlerin bayram programları

Siyasi liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu

16 Temmuz 2015 20:18

Liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, bayramı İstanbul'da geçirecek. 

Davutoğlu'nun, bayramda Ankara'da bulunmaması nedeniyle AKP ve Başbakanlık personeliyle bayramlaşma programı iki gün önce gerçekleştirildi. 

 

Kılıçdaroğlu Antalya'da 

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bayramı Ankara dışında geçirecek liderlerden. Kılıçdaroğlu, bayram nedeniyle kızının da yaşadığı Antalya'ya gitti. Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve çocuklarıyla bayram süresince Antalya'da kalması bekleniyor. 

 

Bahçeli Ankara'da

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramda Ankara'da olacak. Bahçeli, ikinci gün parti genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma törenine iştirak edecek.

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın bayram programlarına ilişkin bilgi ise paylaşılmadı.

 

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