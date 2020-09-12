İşte Leipzig'in Sörloth için Trabzonspor'a yaptığı teklif

Alman ekibi Leipzig'den transfer teklifi alan ve Norveç Milli Takımı için ülkesine gittikten sonra henüz Trabzon'a dönmeyen Alexander Sörloth için Trabzonspor'a yapılan teklifin 20+4 milyon Euro olduğu belirtildi.

Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi yaşanıyor. Norveçli oyuncu milli maçlar nedeniyle ayrıldığı Trabzon'a henüz dönmedi. Bordo-Mavililer yaptığı açıklamada Sörloth'un Leipzig'den bir teklif aldığını ve kulübün çıkarları doğrultusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti. 61saat.com'un haberine göre daha önce Trabzonspor'a 17+3 milyon Euro ve 18+5 milyon Euro'luk teklifler sunan Alman ekibinin, mevcut teklifini 20+4 milyon Euro'ya çıkardığı belirtildi.