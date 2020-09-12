İşte Leipzig'in Sörloth için Trabzonspor'a yaptığı teklif

Transferin gerçekleşmesi durumunda Sörloth'un Alman ekibinden garanti maaş olarak yıllık 3.3 milyon Euro kazanacağı ve sözleşmenin de 5 yıllık olacağı aktarıldı. Golcü oyuncunun sözleşmesinde de 70 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi planlanmakta.
İki sezonluğuna kiralandığı Trabzon'da, ikinci sezonunu henüz bitirmeyen Sörloth'un satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Trabzonspor ile bonservisinin bulunduğu Crystal Palace kulüplerinin Leipzig'in önerisini nasıl paylaşacakları konusunda görüşmeler yaptıkları belirtilmekte. Norveçli golcünün 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu, Trabzonspor formasıyla 2020-21 sezonundaki maçların yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması ile devreye girecekti.