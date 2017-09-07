İşte Kuzey Irak'ın bağımsızlık referandumunda sorulacak soru

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB), 25 Eylül’deki tartışmalı bağımsızlık referandumu öncesi Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu’nun resmi internet sitesinde örnek oy pusulası yayınladı. Seçmenlere, “Kürdistan Bölgesi ve bölge idaresinin dışında kalan Kürdistanlı yörelerin bağımsız devlet olmasını istiyor musunuz?” sorusu yöneltildi.

Oy pusulasında yer alan soruda, 'Irak vurgusu' yapılmadığı dikkat çekti. Hüriyet'in Rudaw’ı kaynak gösterdiği habere göre, IKBY’ye bağlı Duhok, Erbil, Süleymaniye ve Halepçe vilayetlerinin dışında, Kürdistan Bölgesel Yönetimi dışında referanduma katılma talebinde bulunan yerel yönetimlerin de bağımsızlık referandumuna katılacağı bildirildi. Referandum Komisyonu, önceki gün Şengal ve Kerkük’te de seçim ofisleri kurulacağını ilân etmişti.

"Tartışmalı bölgeler"

IKBY’nin referandum kararı almasının ardından Irak’ta ‘tartışmalı bölgeler’ krizi yaşanmıştı. Türkmen kenti Kerkük’te İl Meclisi ‘Bağımsız Kürdistan’ referandumuna katılma kararı almıştı. Ankara bu hamleye çok sert tepki göstermişti. Kerkük İl Meclisi’nin tek taraflı oylaması Türkmen ve Arap meclis üyeleri tarafından boykot edilmişti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Musul’un kuzeyi ve Kerkük’ün ardından Türkmen nüfusun yoğun olduğu Tuzhurmatu için de tansiyonu yükseltecek açıklamalarda bulunmuştu.

"Bağımsızlıktan sonra görevim tamamlanıyor"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Suudi Al Arabia gazetesine verdiği mülakatta, “Bağımsızlığı elde ettiğimiz an görevim tamamlanıyor” dedi. Barzani, “Irak’la modern, demokratik ve federal bir devlet kurulması üzerine anlaşmıştık ancak mevcut durumda dini ve belli bir grubun üzerine kurulmuş bir devlette yaşıyoruz” şeklinde konuştu.