İşte kulislere göre AKP'nin 50 ildeki belediye başkan adayları

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İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve İzmir başta olmak üzere AKP'nin 50 ildeki belediye başkan adaylarının belli olduğu öne sürüldü.
Kulis bilgilerine göre, AKP, İstanbul'da Binali Yıldırım'ı, Ankara'da Mehmet Özhaseki'yi aday gösterecek. AKP'nin büyük önem verdiği İzmir'de ise belediye başkanı adayı eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci olacak.
Listede MHP'nin üzerinde durduğu Adana, Mersin, Manisa, ve Osmaniye'den adayların yer almaması dikkatç çekti.
İşte kulis bilgilerine göre AKP'nin 50 ildeki belediye başkan adayları:
- ADIYAMAN
Dr. SÜLEYMAN KILINÇ
ADIYAMAN EĞT. VE ARŞ. HAS. BEYİN CERRAHİ
- AMASYA
CAFER ÖZDEMİR
AMASYA BELEDİYE BAŞKANI
- ANKARA
MEHMET ÖZHASEKİ
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
- ANTALYA
MENDERES TÜREL
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
- ARDAHAN
YUNUS BAYDAR
ESKİ ARDAHAN İL BAŞKANI - VETERİNER
- ARTVİN
MEHMET KOCATEPE
ARTVİN BELEDİYE BAŞKANI
- BARTIN
YUSUF ZİYA ALDATMAZ
AK PARTİ BARTIN MERKEZ İLÇE BAŞKANI / İGM ÜYESİ
- BATMAN
MURAT GÜNEŞTEKİN
AK PARTİ BATMAN ESKİ İL BAŞKANI / İNŞAAT MÜHENDİSİ
- BAYBURT
FATİH YUMAK
AK PARTİ İL BAŞKANI
- BİLECİK
NİHAT CAN
BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI
- BİTLİS
NESRULLAH TANĞLAY
AK PARTİ BİTLİS İL BAŞKANI
- BOLU
FATİH METİN
TİCARET BAKAN YARDIMCISI
- BURDUR
DENİZ KURT
ESKİ AK PARTİ BURDUR TEŞKİLAT BAŞKANI
- BURSA
ALİNUR AKTAŞ
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
- ÇANKIRI
HÜSEYİN BOZ
ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANI
- DENİZLİ
OSMAN ZOLAN
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
- DİYARBAKIR
CUMALİ ATİLA
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI (KAYYIM)
- DÜZCE
FARUK ÖZLÜ
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ ESKİ BAKANI
- ELAZIĞ
ŞAHİN ŞEREFOĞULLARI
İŞADAMI – AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI
- ERZİNCAN
CEMALETTİN BAŞSOY
ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI
- ERZURUM
MEHMET SEKMEN
MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
- GAZİANTEP
FATMA ŞAHİN
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
- GİRESUN
AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
AK PARTİ GİRESUN İL BAŞKANI
- GÜMÜŞHANE
ERCAN ÇİMEN
GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANI
- HAKKARİ
CÜNEYT EPCİM
HAKKARİ VALİ YARDIMCISI
- İSTANBUL
BİNALİ YILDIRIM
TBMM BAŞKANI
- İZMİR
NİHAT ZEYBEKÇİ
ESKİ EKONOMİ BAKANI
- KAHRAMANMARAŞ
HAYRETTİN GÜNGÖR
TBB GENEL SEKRETERİ
CUMHURBAŞKANLIĞI YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ
- KARABÜK
BURHANETTİN UYSAL
AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİ / KARABÜK ÜNV. ESKİ REKTÖRÜ
- KASTAMONU
TAHSİN BABAŞ
KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI
- KAYSERİ
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI
- KIRIKKALE
MEHMET SAYGILI
KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI
- KIRKLARELİ
BURAK SÜZÜLMÜŞ
İŞADAMI - KIRKLARELİSPOR BAŞKAN YARDIMCISI
- KIRŞEHİR
YAŞAR BAHÇECİ
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
- KİLİS
MEHMET ABDİ BULUT
KİLİS ESKİ BELEDİYE BAŞKANI
- KOCAELİ
TAHİR BÜYÜKAKIN
BİLECİK VALİSİ
- MALATYA
SELAHATTİN GÜRKAN
BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI
- NEVŞEHİR
RASİM ARI
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI – DAİRE BAŞKANI
- NİĞDE
EMRAH ÖZDEMİR
NİĞDE ESKİ İL BAŞKANI
- ORDU
HİLMİ GÜLER
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR ESKİ BAKANI
- RİZE
RAHMİ METİN
RİZE ESKİ İL GENEL MECLİS BAŞKANI
- SAMSUN
MUSTAFA DEMİR
BAYINDIRLIK ESKİ BAKANI
- SİİRT
LOKMAN ÖZCAN
SİİRT 3. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI
- SİNOP
ALİ ÇÖPÇÜ
SİNOP İL BAŞKANI
- ŞANLIURFA
ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
AK PARTİ ESKİ İL BAŞKANI
- ŞIRNAK
MEHMET YARKA
İŞ ADAMI – İNŞAAT
- TEKİRDAĞ
MESTAN ÖZCAN
ZİRAAT MÜHENDİSİ – 24 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ ADAYI
- TOKAT
EYÜP EROĞLU
TOKAT BELEDİYE BAŞKANI
- TUNCELİ
GÖKHAN ARASAN
AK PARTİ TUNCELİ İL BAŞKAN YARDIMCISI
- YALOVA
YUSUF ZİYA ÖZTABAK
AK PARTİ YALOVA İL BAŞKANI - MALİ MÜŞAVİR