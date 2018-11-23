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İşte kulislere göre AKP'nin 50 ildeki belediye başkan adayları

İstanbul'da Binali Yıldırım, Ankara'da Mehmet Özhaseki...

23 Kasım 2018 20:37

T24

İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve İzmir başta olmak üzere AKP'nin 50 ildeki belediye başkan adaylarının belli olduğu öne sürüldü.

Kulis bilgilerine göre, AKP, İstanbul'da Binali Yıldırım'ı, Ankara'da Mehmet Özhaseki'yi aday gösterecek. AKP'nin büyük önem verdiği İzmir'de ise belediye başkanı adayı eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci olacak.

Listede MHP'nin üzerinde durduğu Adana, Mersin, Manisa, ve Osmaniye'den adayların yer almaması dikkatç çekti.

İşte kulis bilgilerine göre AKP'nin 50 ildeki belediye başkan adayları:

  1. ADIYAMAN
    Dr. SÜLEYMAN KILINÇ
    ADIYAMAN EĞT. VE ARŞ. HAS. BEYİN CERRAHİ
  2. AMASYA
    CAFER ÖZDEMİR
    AMASYA BELEDİYE BAŞKANI
  3. ANKARA
    MEHMET ÖZHASEKİ
    AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
  4. ANTALYA
    MENDERES TÜREL
    ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
  5. ARDAHAN
    YUNUS BAYDAR
    ESKİ ARDAHAN İL BAŞKANI - VETERİNER
  6. ARTVİN
    MEHMET KOCATEPE
    ARTVİN BELEDİYE BAŞKANI
  7. BARTIN
    YUSUF ZİYA ALDATMAZ
    AK PARTİ BARTIN MERKEZ İLÇE BAŞKANI / İGM ÜYESİ
  8. BATMAN
    MURAT GÜNEŞTEKİN
     AK PARTİ BATMAN ESKİ İL BAŞKANI / İNŞAAT MÜHENDİSİ
  9. BAYBURT
    FATİH YUMAK
    AK PARTİ İL BAŞKANI
  10. BİLECİK
    NİHAT CAN
    BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI
  11. BİTLİS
    NESRULLAH TANĞLAY
    AK PARTİ BİTLİS İL BAŞKANI
  12. BOLU
    FATİH METİN
    TİCARET BAKAN YARDIMCISI
  13. BURDUR
    DENİZ KURT
    ESKİ AK PARTİ BURDUR TEŞKİLAT BAŞKANI
  14. BURSA
    ALİNUR AKTAŞ
    BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
  15. ÇANKIRI
    HÜSEYİN BOZ
    ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANI
  16. DENİZLİ
    OSMAN ZOLAN
    DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
  17. DİYARBAKIR
    CUMALİ ATİLA
    DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI (KAYYIM)
  18. DÜZCE
    FARUK ÖZLÜ
    BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ ESKİ BAKANI
  19. ELAZIĞ
    ŞAHİN ŞEREFOĞULLARI
    İŞADAMI – AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI
  20. ERZİNCAN
    CEMALETTİN BAŞSOY
    ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI
  21. ERZURUM
    MEHMET SEKMEN
    MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
  22. GAZİANTEP
    FATMA ŞAHİN
    GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
  23. GİRESUN
    AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
    AK PARTİ GİRESUN İL BAŞKANI
  24. GÜMÜŞHANE
    ERCAN ÇİMEN
    GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANI
  25. HAKKARİ
    CÜNEYT EPCİM
    HAKKARİ VALİ YARDIMCISI
  26. İSTANBUL
    BİNALİ YILDIRIM
    TBMM BAŞKANI
  27. İZMİR
    NİHAT ZEYBEKÇİ
    ESKİ EKONOMİ BAKANI
  28. KAHRAMANMARAŞ
    HAYRETTİN GÜNGÖR
    TBB GENEL SEKRETERİ
    CUMHURBAŞKANLIĞI YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ
  29. KARABÜK
    BURHANETTİN UYSAL
    AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİ / KARABÜK ÜNV. ESKİ REKTÖRÜ
  30. KASTAMONU
    TAHSİN BABAŞ
    KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI
  31. KAYSERİ
    MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
    MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI
  32. KIRIKKALE
    MEHMET SAYGILI
    KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI
  33. KIRKLARELİ
    BURAK SÜZÜLMÜŞ
    İŞADAMI - KIRKLARELİSPOR BAŞKAN YARDIMCISI
  34. KIRŞEHİR
    YAŞAR BAHÇECİ
    KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
  35. KİLİS
    MEHMET ABDİ BULUT
    KİLİS ESKİ BELEDİYE BAŞKANI
  36. KOCAELİ
    TAHİR BÜYÜKAKIN
    BİLECİK VALİSİ
  37. MALATYA
    SELAHATTİN GÜRKAN
    BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI
  38. NEVŞEHİR
    RASİM ARI
    GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI – DAİRE BAŞKANI
  39. NİĞDE
    EMRAH ÖZDEMİR
    NİĞDE ESKİ İL BAŞKANI
  40. ORDU
    HİLMİ GÜLER
    ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR ESKİ BAKANI
  41. RİZE
    RAHMİ METİN
    RİZE ESKİ İL GENEL MECLİS BAŞKANI
  42. SAMSUN
    MUSTAFA DEMİR
    BAYINDIRLIK ESKİ BAKANI
  43. SİİRT
    LOKMAN ÖZCAN
    SİİRT 3. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI
  44. SİNOP
    ALİ ÇÖPÇÜ
    SİNOP İL BAŞKANI
  45. ŞANLIURFA
    ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
    AK PARTİ ESKİ İL BAŞKANI
  46. ŞIRNAK
    MEHMET YARKA
    İŞ ADAMI – İNŞAAT
  47. TEKİRDAĞ
    MESTAN ÖZCAN
    ZİRAAT MÜHENDİSİ – 24 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ ADAYI
  48. TOKAT
    EYÜP EROĞLU
    TOKAT BELEDİYE BAŞKANI
  49. TUNCELİ
    GÖKHAN ARASAN
    AK PARTİ TUNCELİ İL BAŞKAN YARDIMCISI
  50. YALOVA
    YUSUF ZİYA ÖZTABAK
    AK PARTİ YALOVA İL BAŞKANI - MALİ MÜŞAVİR

 

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