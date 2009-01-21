İşte krokiden çıkan silahlar

Ergenekon soruşturması kapsamında aranırken Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim olan ve tutuklanarak İstanbul’da askeri cezaevine konulan Yarbay Mustafa Dönmez’in evinde bulunduğu belirtilen krokilerden yola çıkarak Ankara Zir Vadisi’nde ele geçirilen mühimmat, basına gösterildi.



Ankara Yenikent’te bulunan Zir Vadisi’ndeki Ermeni Mezarlığı yakınındaki alanda yapılan kazı sırasında bir çukurda bulunan 30 el bombası, 9 sis bombası, 10 aydınlatma fişeği ve 800’den fazla G-3 piyade tüfeği mermisi İstanbul’a gönderilmişti. Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan el bombalarının MLKP örgütütüne yapılan opersyonlarda ele geçirilen el bombalarıyla aynı kafileden olduğu açıklanmıştı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu malzemeler şöyle sıralandı: “10 adet el bombası gövdesi, 2 adet taarruz tipi el bombası, 10 adet el bombasına ait ateşleme mekanizması, 18 adet 32 parça dilim el bombası gövdesi, 12 adet tuzaklı aydınlatma fişeği, 12 adet tüfek bombası, 1 adet renkli sis kutusu, 2 adet aydınlatma fişeği, 6 adet gösteri bombası, 9 adet göz yaşartıcı bomba ile 800 adet normal ve izli G-3 mermisi.”



Türk: Devletin örtülü yüzü



Bu arada, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ arasındaki görüşme sonrasında Ergenekon soruşturmasında anlaşmaya varıldığı fısıltısının ortaya atıldığını belirterek, “Sınırlı bir yargılama, Ergenekon’u değil devleti temizleyecektir” dedi. Türk, kazılarda yer altında bulunan silahların devletin örtülü yüzü olduğunu ileri sürdü.