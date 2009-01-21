İşte krokiden çıkan silahlar

Ergenekon soruşturması
kapsamında aranırken Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim olan ve
tutuklanarak İstanbul’da askeri cezaevine konulan Yarbay Mustafa
Dönmez’in evinde bulunduğu belirtilen krokilerden yola çıkarak Ankara
Zir Vadisi’nde ele geçirilen mühimmat, basına gösterildi.
Ankara
Yenikent’te bulunan Zir Vadisi’ndeki Ermeni Mezarlığı yakınındaki
alanda yapılan kazı sırasında bir çukurda bulunan 30 el bombası, 9 sis
bombası, 10 aydınlatma fişeği ve 800’den fazla G-3 piyade tüfeği
mermisi İstanbul’a gönderilmişti. Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan
el bombalarının MLKP örgütütüne yapılan opersyonlarda ele geçirilen el
bombalarıyla aynı kafileden olduğu açıklanmıştı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada,
söz konusu malzemeler şöyle sıralandı: “10 adet el bombası gövdesi, 2
adet taarruz tipi el bombası, 10 adet el bombasına ait ateşleme
mekanizması, 18 adet 32 parça dilim el bombası gövdesi, 12 adet tuzaklı
aydınlatma fişeği, 12 adet tüfek bombası, 1 adet renkli sis kutusu, 2
adet aydınlatma fişeği, 6 adet gösteri bombası, 9 adet göz yaşartıcı
bomba ile 800 adet normal ve izli G-3 mermisi.”
Türk: Devletin örtülü yüzü
Bu arada, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’la Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ arasındaki
görüşme sonrasında Ergenekon soruşturmasında anlaşmaya varıldığı
fısıltısının ortaya atıldığını belirterek, “Sınırlı bir yargılama,
Ergenekon’u değil devleti temizleyecektir” dedi. Türk, kazılarda yer
altında bulunan silahların devletin örtülü yüzü olduğunu ileri sürdü.