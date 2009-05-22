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Ekonomi

İşte krizin bitiş tarihi

Başbakan Erdoğan Ford Transit'in Gölcük'teki fabrikasında ekonomideki gelişmeleri anlattı, krizin bitiş tarihini söyledi

22 Mayıs 2009 03:00

Başbakan Erdoğan'ın Ford Transit'in Gölcük'teki fabrikasından ABD'ye ihracat töreninde konuştu. Krizin yıl sonunda biteceğini açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

- Görünen gerçek o ki bu krizi en az zararla atlatacağız.

- 6.5 sene önce 26'ıncıydık şimdi 17'inciyiz. Hedef ise ilk 10'a girmek...

- Çalışmalarınız aynı kararlılıkla sürecek.

- Eğer inanırsanız tekeden bile süt çıkarırsınız

- Müşteri ayağına gelene gider gelmeyene değil...

Kriz yıl sonuna kadar bitecek

- Türkiye krizi bu yıl sonuna kadar atlatacak

- Küresel sermayeyi çekmek için yasama yürütme yargı birlikte çalışmalı, hükümetin tek başına mücadelesi yetmez

- Herkes elini taşın alına sokarsa bekelen sıçramayı yaparız

- Otomotivdeki yabancı yatırımlar onbinlerce kişiye iş sağladı

- Geçen yıl ilk dört ay ile bu yıl ilk dört ay otomotivdeki satışlar aynı

- Beklentiler artık olumlu dönmüş durumda

- İhracat konusunda dünyada bir sıkıntı var ama bizdeki daralma birçok ülkeye göre çok iyi durumda

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