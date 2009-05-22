İşte krizin bitiş tarihi

Başbakan Erdoğan'ın Ford Transit'in Gölcük'teki fabrikasından ABD'ye ihracat töreninde konuştu. Krizin yıl sonunda biteceğini açıkladı.



Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:



- Görünen gerçek o ki bu krizi en az zararla atlatacağız.



- 6.5 sene önce 26'ıncıydık şimdi 17'inciyiz. Hedef ise ilk 10'a girmek...



- Çalışmalarınız aynı kararlılıkla sürecek.



- Eğer inanırsanız tekeden bile süt çıkarırsınız



- Müşteri ayağına gelene gider gelmeyene değil...



Kriz yıl sonuna kadar bitecek



- Türkiye krizi bu yıl sonuna kadar atlatacak



- Küresel sermayeyi çekmek için yasama yürütme yargı birlikte çalışmalı, hükümetin tek başına mücadelesi yetmez



- Herkes elini taşın alına sokarsa bekelen sıçramayı yaparız



- Otomotivdeki yabancı yatırımlar onbinlerce kişiye iş sağladı



- Geçen yıl ilk dört ay ile bu yıl ilk dört ay otomotivdeki satışlar aynı



- Beklentiler artık olumlu dönmüş durumda



- İhracat konusunda dünyada bir sıkıntı var ama bizdeki daralma birçok ülkeye göre çok iyi durumda



