İşte krizin bitiş tarihi

Başbakan Erdoğan'ın Ford Transit'in Gölcük'teki fabrikasından ABD'ye ihracat töreninde konuştu. Krizin yıl sonunda biteceğini açıkladı.
Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
- Görünen gerçek o ki bu krizi en az zararla atlatacağız.
- 6.5 sene önce 26'ıncıydık şimdi 17'inciyiz. Hedef ise ilk 10'a girmek...
- Çalışmalarınız aynı kararlılıkla sürecek.
- Eğer inanırsanız tekeden bile süt çıkarırsınız
- Müşteri ayağına gelene gider gelmeyene değil...
Kriz yıl sonuna kadar bitecek
- Türkiye krizi bu yıl sonuna kadar atlatacak
- Küresel sermayeyi çekmek için yasama yürütme yargı birlikte çalışmalı, hükümetin tek başına mücadelesi yetmez
- Herkes elini taşın alına sokarsa bekelen sıçramayı yaparız
- Otomotivdeki yabancı yatırımlar onbinlerce kişiye iş sağladı
- Geçen yıl ilk dört ay ile bu yıl ilk dört ay otomotivdeki satışlar aynı
- Beklentiler artık olumlu dönmüş durumda
- İhracat konusunda dünyada bir sıkıntı var ama bizdeki daralma birçok ülkeye göre çok iyi durumda