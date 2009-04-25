İşte krize yenilmeyen ve en çok kâr eden 20 şirket

XBox 360’ın etkisi

İlaç şirketleri önde

JPMorgan da listede

Kriz Microsoft’u son üç ayda vurdu



‘Zaman alacak’

ABD’li Fortune Dergisi, küresel krizde en çok kâr eden 20 şirketi sıraladı. Listede altı teknoloji, üç enerji, iki de ilaç şirketi yer alıyor. Tüketici ürünleri alanında faaliyet gösteren şirketler de dikkat çekiyor. ‘Fortune 500’ün en çok kazananları’ adlı araştırmada 2008’in en kârlı şirketi 45.2 milyar dolarla Exxon Mobil oldu. Temmuz ayında petrol fiyatlarının 150 dolara yaklaşarak tarihi zirveye çıkmasıyla Exxon Mobil art arda dördüncü yıl kâr rekoru kırdı. Kârlılıkta ikinciliği yine bir enerji şirketi olan Chevron alıyor. ABD’li şirket geçen yıl 23.9 milyar dolar kâr etti.En çok kârlı üçüncü şirket 17.7 milyar dolarlık kârıyla yazılım devi Microsoft oldu. Şirket Xbox 360 isimli oyun konsolu satışlarının katkısıyla kârını yüzde 26 artırdı.Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan General Electric 17.4 milyar dolarlık kârıyla kendine dördüncü sırada yer buldu. Dünyanın önde gelen perakende zinciri Wal-Mart kârını yüzde 5 artırarak 13.4 milyar dolara çıkardı ve beşinci oldu. Listede altıncı sırada bulunan sağlık ürünleri devi Johnson&Johnson geçen yıl 12.9 milyar dolar kâr etti. Şirketi 12.8 milyar dolarlık kârıyla ABD’li telekomünikasyon şirketi AT&T izledi.İlk 10’da yer alan diğer şirketlerse 12.3 milyar dolarlık kârıyla IBM, 12.1 milyar dolarla Procter & Gamble ve 8.3 milyar dolarla Hewlett-Packard oldu. Son olarak 68 milyar dolarlık satın alma yapan dünyanın en büyük ilaç şirketi Pfizer, 8.1 milyar dolar kârla 11. sırada yer alıyor. 12. sıradaki ağ donanım devi Cisco Systems geçen yıl kârını yüzde 10 artışla 8.05 milyar dolara çıkardı. Listedeki bir diğer ilaç şirketi de 7.8 milyar dolarlık kârıyla Merck oldu. Marlboro ve Parliament markalarının üreticisi Philip Morris 6.9 milyar dolarlık kârıyla listenin 14. sırasına yerleşti.ABD’nin dördüncü büyük petrol ve gaz şirketi Occidental Petroleum da rekor petrol fiyatlarının etkisiyle listede 6.8 milyar dolarlık kârla 15. sırada kendine yer buldu. Onu 6.4 milyar dolarlık kârıyla Verizon Communications izledi.Dünyanın en büyük içecek şirketi Coca-Cola 5.8 milyar dolarlık kâr rakamıyla 17. olurken, mortgage krizinin kurbanlarından olan ABD’li JPMorgan 5.6 milyar dolar kâr etti.Sun’ı bünyesine katan ve Microsoft’tan sonra en büyük ikinci yazılım şirketi olan Oracle geçen yıl yüzde 29 büyüdü ve 5.5 milyar dolarlık kârıyla 19. oldu. Listenin son sırasında ise 5.4 milyar dolarlık kârla Rupert Murdoch’ın şirketi News Corp. yer aldı.Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft da krize yenildi ve halka açıldığı 1996 yılından bu yana ilk kez satışları ve net kârı geriledi. Microsoft mali yılın 31 Mart’ta sona eren üçüncü çeyreğinde satışlarının yüzde 6 düşüşle 13 milyar 650 milyon dolara, net kârının ise yüzde yüzde 32 düşüşle 2 milyar 980 milyon dolara gerilediğini açıkladı. Microsoft’un hem ciro, hem de kârındaki gerilemeye rağmen maliyet azaltıcı çalışmaları ve Windows 7 işletim sisteminin test sürümünün çıkması yatırımcılar tarafından memnunlukla karşılandığı için hisse senedi değeri yükseldi. Kriz nedeniyle bilgisayar satışlarının düşmesi Microsoft’un Windows işletim sistemini üreten bölümünü de olumsuz etkiledi.Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Intel, krizin sona erdiğini belirtirken, Microsoft’un mali sonuçlarını açıklayan Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Christopher P. Liddell pek umutlu konuşmadı. Liddell “Evet kötü gidiş sona erdi ama bu iyiye gidişin başladığı anlamına gelmiyor, hepimiz toparlanmanın kısa sürede ve acısız olmasını istiyoruz, ama toparlanma hem zaman alacak hem de acılı olacak” dedi.







