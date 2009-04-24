İşte krizde en çok kâr eden şirketler

Krizde en çok kâr eden şirketlere teknoloji sektörü damga vurdu. En kârlı şirket yine Exxon Mobil oldu. Listede bir de mortgage kurbanı var.



ABD'li Fortune dergisi, küresel krizde en çok kâr eden 20 şirketi sıraladı. Listede altı teknoloji, üç enerji, iki de ilaç şirketi yer alıyor. Tüketici ürünleri alanında faaliyet gösteren şirketler de dikkat çekiyor.



Ntvmsnbc’nin haberine göre, 'Fortune 500'ün en çok kazananları' adlı araştırmasında 2008'in en kârlı şirketi 45.2 milyar dolarla Exxon Mobil oldu.



Temmuz ayında petrol fiyatlarının 150 dolara yaklaşarak tarihi zirveye çıkmasıyla Exxon Mobil art arda dördüncü yıl kâr rekoru kırdı.



Kârlılıkta ikinciliği yine bir enerji şirketi olan Chevron alıyor. ABD'li şirket geçen yıl 23.9 milyar dolar kâr etti.



En çok kârlı üçüncü şirket 17.7 milyar dolarlık kârıyla yazılım devi Microsoft oldu. Şirket Xbox 360 oyun konsolu satışlarının katkısıyla kârını yüzde 26 artırdı.



Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan General Electric 17.4 milyar dolarlık kârıyla kendine dördüncü sırada yer buldu.



Dünyanın önde gelen perakende zinciri Wal-Mart kârını yüzde 5 artırarak 13.4 milyar dolara çıkardı ve beşinci oldu.



Listede altıncı sırada bulunan sağlık ürünleri devi Johnson & Johnson geçen yıl 12.9 milyar dolar kâr etti.Şirketi 12.8 milyar dolarlık kârıyla ABD'li telekomünikasyon şirketi AT&T izledi.



İlk 10'da yer alan diğer şirketlerse 12.3 milyar dolarlık kârıyla IBM, 12.1 milyar dolarla Procter & Gamble ve 8.3 milyar dolarla Hewlett-Packard oldu.



Son olarak 68 milyar dolarlık satın alma yapan dünyanın en büyük ilaç şirketi Pfizer, 8.1 milyar dolar kârla 11. sırada yer alıyor.



12. sıradaki ağ donanım devi Cisco Systems geçen yıl kârını yüzde 10 artışla 8.05 milyar dolara çıkardı. Listedeki bir diğer ilaç şirketi de 7.8 milyar dolarlık kârıyla Merck oldu.



Marlboro ve Parliament markalarının üreticisi Philip Morris 6.9 milyar dolarlık kârıyla listenin 14. sırasına yerleşti.



ABD'nin dördüncü büyük petrol ve gaz şirketi Occidental Petroleum da rekor petrol fiyatlarının etkisiyle listede 6.8 milyar dolarlık kârla 15. sırada kendine yer buldu. Onu 6.4 milyar dolarlık kârıyla Verizon Communications izledi.



JPMorgan da listede



Dünyanın en büyük içecek şirketi Coca-Cola 5.8 milyar dolarlık kâr rakamıyla 17. olurken, mortgage krizinin kurbanlarından JPMorgan 5.6 milyar dolar kâr etti.



Sun'ı bünyesine katan Oracle geçen yıl yüzde 29 büyüdü ve 5.5 milyar dolarlık kârıyla 19. oldu.

Listenin son sırasında ise 5.4 milyar dolarlık kârla Rupert Murdoch'ın şirketi News Corp. yer aldı.

