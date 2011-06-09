İŞTE KONDA'NIN SON SEÇİM ARAŞTIRMASI

T24- KONDA Araştırma şirketinin kurucusu Tarhan Erdem 12 Haziran öncesi seçim sonucuna ilişkin son bulgularını açıkladı. KONDA’nın 3-5 Haziran’da gerçekleştirdiği ankete göre, AKP yüzde 46.5 oy oranıyla birinci parti olurken, CHP yüzde 26.8 oy oranıyla ana muhalefete devam edecek. MHP de yüzde 10.8 oy oranıyla barajı geçip üçüncü grup olarak meclise girecek. BDP bağımsızları yüzde 6.7, diğer parti ve bağımsızların oy oranı da yüzde 9.2 seviyesinde olacak.



KONDA’nın www.konda.com.tr ‘den duyurduğu bulgular 3-5 Haziran’da KONDA BAROMETRESİ araştırmasına dayanıyor. Tarhan Erdem, hata payı yüzde 95 güven aralığında ± 1.7 puan olan araştırmanın sonuçları için şu analizi yaptı:









Sonucun kısa değerlendirilmesi



Son bir aydaki gelişmeler nedeniyle Ak Parti oy yüzdesindeki azalmanın son hafta da sürmesi durumunda, bu partinin oy oranının araştırma hata sınırının eksi tarafına yönelmesi ve %45,5 çevresine düşmesi ihtimali var.





KONDA’nın ölçtüğü eğilime göre, Ak Parti tek başına iktidar olacak sayıda milletvekili çıkaracak. Ancak anayasayı halkoylamasına götürmeden çıkaracak sayıda (367) milletvekili kazanamayacak; anayasayı halkoyuna taşımaya yetecek 330 milletvekiline ulaşabilmesi, oy oranından daha çok diğer partilerin alacağı oy oranına ve dağılımına bağlı kalacak.

CHP, Ak Parti’deki bu bozulmadan pay alamamış, Mayıs 2010’daki Kurultayda sonra yüzde 30’a varan oy oranını halkoylaması ve sonrasında yükseltememiş, yüzde 26 bandında seyretmiş. Bu oy oranıyla CHP Meclise ana muhalefet partisi olarak girecek.

KONDA’nın son araştırması, MHP’nin oyunun 3 milyon 600 bin ile, 4 milyon 400 bin arasında bir yerde durduğunu göstermekte. Bu konum, uzun süre seçim barajı altında gezen MHP’ye güven verebilmekten uzak. Mamafih, MHP’nin barajı geçip üçüncü grup olarak meclise girmesini bekleyebiliriz.

BDP’nin desteklediği bağımsız adaylar ihtiyaçlarının üstünde de oy alarak, grup kurma sınırının (20 milletvekilinin) üstünde sayıda sandalye kazanacaktır.

Aşağıdaki tablo KONDA BAROMETRESİ “seçim sonucu” bulgularının ±1.7 hata payına göre üst ve alt sınırını göstermektedir.

Araştırmalar hakkında genel bilgiler





KONDA, 2010 Mart ayından başlayarak, bu ay başındaki (3-5 Haziran’da) sonuncusuna kadar 16 saha çalışmasında 2 bin 842 mahalle ve köyde 46 bin 186 denekle görüşüldü.