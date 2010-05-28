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İşte Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı

Kılıçdaroğlu'nun üzerine kayıtlı 4 konut, 1 arsa, 3 kooperatif hissesi, 8 tablo ve 2004 model bir otomobil bulunduğu bildirildi.

28 Mayıs 2010 03:00

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun üzerine kayıtlı 4 konut, 1 arsa, 3 kooperatif hissesi, 8 tablo ve 2004 model bir otomobil bulunduğu bildirildi.

     Kılıçdaroğlu ve ailesine ilişkin mal bildirimi, CHP'nin internet sitesinde yayımlandı.

     Buna göre, Kılıçdaroğlu ailesinin 1993-2009 tarihleri arasında edinilmiş 4 konut ve 1 arsası bulunuyor. Konutlar ve arsanın edinme değeri 3 bin ile 163 bin 500 lira arasında değişiyor.

     Konutların ikisi ve bir arsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun, diğer iki konut ise Selvi Kılıçdaroğlu'nun üzerine kayıtlı bulunuyor.

     Ayrı kooperatiflerde 3 hisseye sahip olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kooperatif üyelikleri 1997 ve 2007 yıllarına rastlıyor.

     Kılıçdaroğlu ailesinin mal bildiriminde bir de geçen yıl edinilen ve Kerem Kılıçdaroğlu üzerine kayıtlı otomobilin 2004 model bir otomobil yer alıyor.

     Mal bildiriminde ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'na ait Fikret Otyam'ın 2, Nuri Abaç'ın 2, Hüseyin Yüre'nin 2, Güler Çakır'ın 1 ve Ayatullah Sümer'in 1 tablosu bulunuyor.

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