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İşte Kılıçdaroğlu-Yıldırım görüşmesinin detayları

Kılıçdaroğlu, Yıldırım’a Evrensel, Cumhuriyet ve Sözcü’nün kapatılacağı iddialarını sordu

22 Eylül 2016 22:36

Başbakan Binali Yıldırım ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen görüşmenin perde arkası kulislere sızdı. İkili görüşmede yeni Anayasa’dan OHAL kararnameleri ve tutuklanan gazetecilere kadar birçok konunun masaya yatırıldığı öğrenildi.

Gazeteduvar’dan Hülya Karabağlı’nın haberine göre, CHP liderinin, “Gazeteleri kapattınız, bu isimleri neden aldınız“ dediği kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun Başbakan’a ayrıca Cumhuriyet, Sözcü ve Evrensel gazetelerinin kapatılmasının doğru olmayacağını söylediği ve Başbakan Yıldırım’ın da bu iddiaların doğru olmadığı yönünde yanıt verdiği belirtildi.

CHP liderinin 12 Eylül döneminde cuntanın, imzasız ihbar mektuplarının işleme konulmaması yönünde bir genelge çıkardığını hatırlattığı, benzer bir uygulamanın 15 Temmuz için de hazırlanmasını önerdiği kulislere yansıdı. Başbakan Yıldırım’ın ise bu öneriye soğuk bakmadığı belirtiliyor. CHP, bu genelgenin geriye dönük işletileceği görüşünde. Okuldan ihraç edilen ya da açığa alınan akademisyenlerin de görüşmede gündeme geldiği belirtiliyor. Başbakan’ın YÖK’ten gelen listeler doğrultusunda hazırlandığı, yeniden bakılacağı sözü verdiği öğrenildi.

Bank Asya mağdurları

CHP liderinin ayrıca, Bank Asya konusundaki mağdurların kendilerine çok yoğun başvuru yaptığını söylediği öğrenildi. Görüşmede şehir dışına taşınan askeri alanların da gündeme geldiği, Kılıçdaroğlu’nun, “Bu alanların rant aracı haline dönüşmeyeceği sözü bizzat kamuoyuna Başbakan tarafından verilmeli” dediği öğrenildi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın ise, milletvekilliği seçimlerinin 5 yılda bir yapılması önerisini CHP liderine sunduğu öğrenildi. CHP liderinin ilke olarak öneriye karşı çıkmadığı ve “Bu dönem için olmasın, 26. dönem için olmasın” dediği öğrenildi.

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