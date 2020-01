İşte karşılaştırmalı TBMM İç Tüzük teklifi

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Anayasa Komisyonu’nda 12 Temmuz günü başlanacak 18 maddelik iç tüzük teklifinin “TBMM’nin yetkilerini ortadan kaldıran, tek adam rejiminin yapı taşlarını döşemeye hizmet eden bir düzenleme” olduğunu söyledi.

Teklifle, “milletvekillerinin sesinin kısılacağını” savunan Ekici, iç tüzük değişikliğine karşı her türlü demokratik hakkın kullanılarak mücadele edeceklerini bildirdi. Ekici mevcut iç tüzük ile AKP ile MHP’nin ortam imzalarını taşıyan metnin da karşılaştırmasını yaptı. İç tüzük değişiklik teklifinde, Meclis'te küfür eden, yumruk atan, döviz ve pankart açan vekilin ödeneğinden kesinti yapılacak. Genel kurula silahla giren milletvekiline de geçici çıkarma cezası verilecek, para cezası uygulaması var. Seçim sonuçları YSK tarafından ilan edildikten 3 gün sonra TBMM yemin töreni için toplanacak. Yemin etmeyen milletvekili bu sıfatın gerektirdiği haklardan yararlanamayacak, maaş alamayacak, Meclis'te oda, sekreter verilmeyecek.

'Meclisten geçici çıkarma’ cezasının kapsamı genişletildi. ‘Türk Milletinin tarihi ve ortak geçmişine yönelik hakaret ve ithamlar ile Anayasanın ilk dört maddesine aykırı beyanlarda bulunmak, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasa ve kanunlarda düzenlenen idari yapısı ve yerleşim birimlerine ilişkin Anayasa ve kanunlara aykırı isim ve sıfatlar kullanmak’ da Meclis’ten geçici çıkarma ile cezalandırılacak. Ayrıca

TBMM gurup toplantılarının yapıldığı Salı günleri saat 15'ten 21'e kadar, diğer günler 14.00’de toplanacak. TBMM TV bu saatlerde yayın yaparken Anayasa, iç tüzük, bütçe gibi özel gündemlerde yayın yapacak.

Siyasi partilerin verdikleri sınırlandırıldı, buna göre öneri sahibi partiye 5 dakika, diğer partilere 3 dakika süreyle söz verilecek.

Teklifte milletvekili andında düzenleme yapıldı. Buna göre, and içme her milletvekilinin Anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması öngörüldü. Milletvekilleri and içerek göreve başlayacak. Leyla Zana gibi and içmeyen veya andı kabul edilmeyen milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacaklar.