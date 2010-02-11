İşte karar işte yorumlar

T24 - Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet'in Pamukbank davasında 11 yıl 8 ay hapis cezası aldı.



Hapis cezası kararı, bugün (11 Şubat 2010) yayımlanan Akşam gazetesinde sürmanşetten 'Karamehmet'e 11 yıl 8 ay hapis kararı' başlığı ile verdi.



Pamukbank'a el konulduktan sonra Yapı Kredi'yi de satmak zorunda kalan ve TMSF'ye 3 yılda 2 milyar 750 milyon dolar ödediği belirtilen Karamehmet'e ağır ceza verildi. Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet ile birlikte, el konan Pamukbank'ın Genel Müdürü Orhan Emirdağ ile Osman Berkmen de Pamukbank davasında hapis cezası aldılar.



İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklardan Orhan Emirdağ, 1995 yılından itibaren bankanın genel müdürü olarak görev yaptığı dönemde Çukurova grubuna yeni kredi verilmediğini söyledi. Emirdağ, Turkcell'in satışıyla ilgili bankaya 160 milyon dolar tahsilat yaptığını belirterek, Hazine'nin bilgisi dahilinde geri dönüşler sağlandığını savundu.





Önce 21 yıl dediler



Mahkeme heyeti, Mehmet Emin Karamehmet'i önce 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. 'Suç zincirleme işlendi' diyerek cezayı 21 yıla yükseltti. Heyet, banka zararının ödenmiş olması nedeniyle önce 14 yıla indirdiği cezayı, Karamehmet'in sabıkasız oluşunu, yargılama sürecindeki saygılı tutumunu dikkate alarak 11 yıl 8 aya düşürdü.





471 milyo 950 bin lira da para cezası





Mahkeme Karamehmet'i ayrıca, 471 milyon 950 bin 66 lira adli para cezasına çarptırdı.



Orhan Emirdağ 10 yıl 4 ay 13 gün, Osman Berkmen de 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası aldı.

Mahkeme heyeti, Karamehmet, Berkmen ve Emirdağ'ın kamu hizmetlerinden ömür boyu mahrum edilmesine, haklarında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına da hükmetti.



Çağlar ve Bilgin'e zamanaşımı





Mahkeme, Cavit Çağlar ve Dinç Bilgin'in davalarını zamanaşımı gerekçesiyle düşürdü.





Futbolda 3 milyar dolarlık ihale aldı



Mehmet Emin Karamehmet 14 Ocak 2010'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig maçlarının yayın hakları ihalesine katılmıştı. Kamuoyunun önüne çıkmayı pek sevmeyen Karamehmet bu ihale için kameraların karşısına ekibiyle birlikte çıkmıştı. Dört saate yakın süren ve kıran kırana geçen açık artırma sonucunda 9 yılı aşkın süredir yayıncı kuruluş olan DIGITURK finalde verdiği yıllık 321 milyon dolarlık teklifle ihaleyi kazanmıştı.

