İşte kapatılma kararını getiren 141 delil

T24- Anayasa Mahkemesi'nin kapatma kararıyla sonuçlanan DTP davasında partinin eylemleriyle ilgili 141 delil iddianamede yer almıştı. Başsavcılığın sunduğu 141 delilin tek tek değerlendirmesini için mahkeme “geçerli/geçersiz” sınıflandırması yaparak karar verdi.

Yargıtay Başsavcılığının iddianamesinde bulunan 141 madde şöyle:





1- DTP'lİ Cizre Belediye başkanı Aydın Budak'ın terör örgütünün propagandası niteliğindeki beyanı.

2- 02.03.2006 tarihinde Cizre İlçe merkezinde bir askeri aracın pusuya düşürülerek silahla taranması ve bomba ile yakılması olayında yapılan soruşturma sonucu Belediye başkan yardımcısı Abdülkadir İnedi'nin teröristlere yardım ve yataklık ettiği anlaşılarak cezalandırılması istemiyle açılan dava Diyarbakır 6. Ağır ceza Mahkemesinin 2006/186 esas sırasında kayıtlı olup halen yargılaması devam etmektedir.

3- DTP Diyarbakır il yönetiminin terör örgütünün propagandsı amaçlı eylemi

4- DTP Mersin İl Başkanı Ali Bozan'ın terör örgütünün propagandası niteliğindeki beyanı.

5- DTP Erzurum il Başkanı Bedri Fırat'ın terör örgütünün propagandası niteliğindeki

6- DTP Malatya il teşkilatının terörist başını öven basın bildirisi.

7- DTP İstanbul İl örgütünün terör örgütüne yardım amaçlı eylemi

8- DTP Kurucu üyesi Hatip Dicle'nin terörist başı Abdullah Öcalan'ın direktifi ile hareket ettiklerine dair beyanı.

9- DTP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in örgüt mensuplarını destekleyen beyanı.

10- DTP Genel Başkan Yardımcısı Sedat Yurtdaş'ın terörist başı Abdullah Öcalan'ı övücü açıklamaları.

11- DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün Öcalan'ı övücü açıklamaları.

12- DTP'li Siirt Belediye Başkanı Murat Avcı'nın terör örgütüne yardım niteliğindeki açıklamaları.

13- DTP'li Batman Belediye Başkanı Ayhan Karabulut'un terör örgütü lehine yapılan şiddet içerikli gösterilere katılması.

14-DTP Adana İl binasının yasadışı örgüt kampına çevrilmesi.

15-Cizre Belediyesi DTP li encümen üyesinin terör örgütüne mermi ve diğer ihtiyaç malzemelerini götürmesi.

16-Nusaybin DTP ilçe binasının yasadışı örgüt kampına çevrilmesi.

17- DTP Mersin il yöneticilerinin mitingdeki konuşmaları ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeleri.

18-DTP Mersin il Başkanı Ali Bozan'ın terör örgütü lehine yasadışı gösteri organize etmesi.

19- DTP Kars il binasında terör örgütü lehine yasadışı gösteri organize edilmesi 20- Cizre ilçesinde DTP'nin organize ettiği terör örgütünü övücü nitelikte gösteri:

21-DTP yöneticisi Zeki Kılıç'ın terör örgütünün eylem talimatlarını bildiri halinde halka dağıtması.

22-DTP Erzincan il başkanı Hüseyin Bektaşoğlu'nun terör örgütünün propagandası niteliğindeki beyanı.

23-DTP Van il yöneticisi İbrahim Sunkur'un terör örgütünün propagandası niteliğindeki beyanı.

24- DTP Kocaeli il teşkilatı yöneticilerinin teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı övücü açıklamaları.

25- DTP Nusaybin ilçe delegesi Hasan Bozkurt'un terör örgütünü övücü açılaması.

26- DTP üyesi olduğunu beyan eden Deniz Yeşilyurt'un terör örgütü lehine yapılan yasa dışı gösteriye katılıp şiddet içerikli eylemlerde bulunması.

27- DTP Erzurum il başkanı Bedri Fırat'ın terör örgütü ve elebaşını övücü açıklaması.

28- DTP kurucu üyesi Selim Sadak'ın terörist başı Öcalan şahsında suç ve suçluyu övmesi.

29- DTP'li Hakkari belediye Başkanı Metin Tekçe'nin terör örgütünü öven açıklaması.

30- DTP Batman il teşkilat görevlisi Kenan Demir'in Batman adliyesine bomba koyması.

31- DTP üyesi Pakize Ukşul'un öldürülen terör örgütü üyesinin mezarına Öcalan'ın resmini asması.

32- DTP Mardin il ve Kızıltepe ilçe başkanlarının roj tv isimli televizyon kanalına verdikleri demeçler.

33- Terör örgütü lehine yapılan ve şiddet içeren yasa dışı gösteriye DTP batman il yönetiminde görevli Seyithan Kırar'ın taş atmak suretiyle fiilen katılması.

34- DTP'li Batman belediye başkanı Hüseyin Kalkan'ın yabancı basına Öcalan'ı övücü demeç.

35- DTP'li Siirt il başkanı Murat Avcı'nın Öcalan'ı övücü demeç vermesi.

36- DTP'li Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak'ın Öcalan'ı övücü demeç vermesi.

37- DTP Diyarbakır il yönetim kurulu üyelerinin Öcalan'ı övücü basın açıklaması.

38- DTP Ceylanpınar teşkilatı üyelerinin terör örgütünün talimatı doğrultusunda kepenk kapatmayan esnafı tehdit etmeleri.

39- Siirt DTP il binasının yasadışı örgüt kampına çevrilmesi.

40- DTP Gebze ilçesi Darıca belde binasının yasadışı örgüt kampına çevrilmesi.

41- DTP olağan kongresinin yasadışı örgüt gösterisine dönüştürülmesi.

42- DTP Karaçoban ilçe başkanının terör örgütü elemanlarına maddi destek sağlaması.

43- DTP gençlik meclisi olağan kongresinin yasadışı örgüt gösterisine dönüştürülmesi.

44- DTP Torbalı ilçe teşkilatı tarafından gerçekleştirilen gösterinin terör örgütünü övme mitingine çevrilmesi.

45- DTP Diyarbakır yöneticilerinin terör örgütünü övme amaçlı yasadışı gösteriye katılmaları.

46- DTP Altındağ ilçe binasında öldürülen terör örgütü elemanları için anma töreni düzenlenmesi, örgütün ve elebaşının propagandalarının yapılması.

47- DTP Adana il yönetimi tarafından organize edilen etkinliğin terör örgütü propagandasına dönüştürülmesi.

48- DTP Selçuk ilçe yönetimi tarafından organize edilen etkinliğin terör örgütü propagandasına dönüştürülmesi.

49- DTP İzmir il yöneticilerinin Öcalan'ı övme amaçlı basın açıklaması.

50- DTP Mersin il yönetimi tarafından organize edilen etkinliğin terör örgütü propagandasına dönüştürülmesi.

51- DTP Van il binasının örgüt kampına çevrilmesi.

52- DTP Kahta ilçe başkanının terör örgütünü övücü konuşması.

53- DTP Gebze ilçe binasının örgüt kampına çevrilmesi.

54- DTP Kars il başkanının terör örgütünü övücü basın açıklaması.

55- DTP Edirne il yöneticilerinin terör örgütünü övücü basın açıklaması.

56- DTP tarafından organize edilen terör örgütü lehine gösteri ve konak ilçe binasının terör örgütü kampına çevrildiğinin anlaşılması.

57- DTP Suruç yöneticilerinin öldürülen terör örgütü elemanının PKK gösterisine dönüştürülen cenazesine katılmaları.

58- Mersin ilinde gerçekleştirilen terör örgütü lehine yapılan yasa dışı gösteriye DTP il yöneticisinin katılması.

59- DTP Hatay il başkanının Öcalan'ı övücü basın açıklaması.

60- DTP Mersin il yönetimi tarafında organize edilen etkinliğin PKK lehine gösteriye dönüştürülmesi.

61- DTP Balıkesir il binasının örgüt kampına çevrilmesi.

62- DTP tarafından organize edilen ve PKK lehine mitinge dönüşen etkinlikte DTP milletvekili Aysel Tuğluk'un Öcalan'ı övmesi.

63- DTP tarafından organize edilen ve PKK lehine mitinge dönüşen etkinlikte DTP Van il yöneticisinin terör örgütünü övmesi.

64- DTP tarafından organize edilen ve PKK lehine mitinge dönüşen etkinlikte DTP il yöneticisinin terör örgütünü övmesi.

65- DTP'li Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak'ın Öcalan'ı övücü konuşması.

66-DTP Erzincan il başkanının terör örgütünün propagandasını yapması.

67- DTP Van il başkanının terör örgütünün propagandasını yapması.

68- DTP Bingöl il başkanının suç ve suçluyu övme eylemi.

69- DTP Osmaniye il binasının terör örgütü kampına çevrilmesi.

70- DTP Mardin il örgütünce yapılan Öcalan'ı övücü basın açıklaması.

71- DTP Batman il binasının terör örgütü kampına çevrilmesi.

72- DTP Şırnak il başkanı tarafından yapılan Öcalan'ı övücü basın açıklaması.

73- DTP Suruç ilçe yöneticilerinin terör örgütü ve Öcalan'ın propagandası amacıyla takvim dağıtmaları.

74- DTP Gaziantep il başkanının Öcalan'ı övücü basın açılaması.

75- DTP Gaziantep il başkanının Öcalan'ı övücü basın açılaması.

76- DTP Hatay il başkanının Öcalan'ı övücü basın açılaması.

77- DTP Hatay il yöneticisinin Öcalan'ı övücü basın açılaması.

78- DTP Adıyaman il yöneticisinin Öcalan'ı övücü basın açılaması.

79- DTP Van il yöneticisinin terör örgütüne eleman gönderirken yakalanması.

80- DTP Yüksekova ilçe yöneticisinin terör örgütünün propagandasını yapması.

81- Terör örgütünün yan kuruluşu üyesi olan DTP il yöneticisinin evinde örgütsel doküman bulunması.

82- DTP Iğdır il teşkilatı üyesinin PKK elemanından talimat alıp, terör örgütü lehine yazılama yapması.

83- DTP Halfeti ilçesi Yukarıgöklü belde binasının terör örgütü kampına çevrilmesi.

84- DTP Genel Başkan Yardımcısının Öcalan'ı övücü basın açılaması.

85- DTP kurucu üyesinin terör örgütünün propagandasını yapması.

86- Geçmişte terör örgütü mensuplarına yurt dışına çıkabilmeleri için sahte kimlik belgesi düzenleyen arif yayla'nın DTP Şehitkamil ilçe yönetim kurulu üyesi olması.

87- DTP milletvekili Sabahat Tuncel'in terör örgütünün kongresine delege olarak katılması

88- Terör örgütü lehine gösteriye dönüşen miting sırasında DTP milletvekili ve genel başkan yardımcısı Aysel Tuğluk'un Öcalan'ı övücü konuşması.

89- DTP Hatay il başkanının Öcalan'ı övücü konuşması.

90- DTP Gaziantep il başkanının öldürülen teröristin cenazesinde terör örgütünün propagandasını yapması.

91- DTP Diyarbakır il başkanının Öcalan'ı övücü basın açıklaması.

92- DTP milletvekili Selahattin Demirtaş 'ın roj tv'de terör örgütünün propagandasını yapması.

93- DTP Silopi ilçe başkanının terör örgütü ve elebaşını övücü konuşması.

94- DTP Ardahan il başkanı Ömer Yılmaz'ın basın açıklaması.

95- DTP Gaziosmanpaşa Arnavutköy belde teşkilatında yapılan izinli arama.

96- DTP Kars il başkanının başbakan'a Kürtçe mektup göndermesi.

97- DTP yöneticilerinin terörist cenazesine propaganda amaçlı katılmaları.

98- DTP Varto ilçe başkanının terör örgütüne destek açıklaması.

99- DTP Hakkari il başkanı ve DTP'li belediye başkanının terör örgütü talimatı ile sempozyum düzenlemeleri.

100- DTP Ankara il başkanının terör örgütünü destekleyici basın açıklaması.

101- DTP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ve Diyarbakır il başkanı Hilmi Aydoğdu'nun terör örgütünün propagandasını yapmaları.

102- DTP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ve DTP'li Siirt il başkanı Murat Avcı'nın terör örgütünün propagandasını yapmaları

103- DTP Malatya il yönetici ve üyelerinin terör örgütü propagandası niteliğindeki eylemleri.

104- DTP Şırnak il örgütünün organize ettiği izinsiz gösteride terör örgütünün propagandasının yapılması.

105- DTP Bağcılar ilçe binasında yapılan izinli arama.

106- DTP kadın meclisi temsilcilerinin yaptıkları basın açıklamasında terör örgütü ve elebaşını övme eylemleri.

107- Buca DTP gençlik meclisi adına terör örgütünü övücü basın açıklaması.

108- DTP Ağrı il örgütünün organize ettiği izinsiz gösteride terör örgütünün propagandasının yapılması.

109- DTP MYK üyesi Medeni Kırcı'nın örgüt propagandası yapması.

110- DTP İskenderun ilçe başkanının ve yöneticisinin terör örgütünü övücü konuşmaları.

111- DTP Sultanbeyli ilçe teşkilatının organize ettiği izinsiz gösteri ve ilçe binasında yapılan arama.

112- DTP Karayazı teşkilatınca gerçekleştirilen açık hava toplantısının örgütü övme mitingine dönüştürülmesi.

113- DTP Parti meclisi üyesi Leyla Zana'nın bölücü nitelikteki konuşması.

114- DTP Parti meclisi üyesi Leyla Zana'nın Diyarbakır'da yaptığı bölücü ve terör örgütünü övücü nitelikteki konuşması.

115- DTP milletvekili Aysel Tuğluk'un teröristbaşını övmesi.

116- DTP üyelerinin terör örgütünü ve elebaşını övme eylemleri.

117- DTP'li belediye başkanının sözde kürdistan şeklinde havuz yaptırması.

118- DTP milletvekili Sebahat Tuncel'in terör örgütünü övücü konuşması.

119- DTP milletvekili ve eski genel başkanı Ahmet Türk'ün terör örgütü ile ilgili açıklaması.

120- DTP Van il yöneticisinin terör örgütü propagandası yapması.

121- DTP Şırnak il örgütü tarafından düzenlenen açık hava toplantısının terör örgütünü öven miting haline dönüştürülmesi.

122- DTP Tunceli il başkanının terörist başı Öcalan'ı övmesi.

123- DTP MYK üyesi Mehmet Zeki Doğrul'un Öcalan'ı övücü beyanı.

124- DTP Silopi ilçe teşkilatının düzenlediği yasa dışı gösteri.

125- DTP'nin yasadışı eylemlerde yaşı küçük kişileri kullanması.

126- DTP üyelerinin yasa dışı slogan attıkları şiddet içerikli gösteri.

127- Eylem yapmak için İstanbul'a gelen terör örgütü üyesinin DTP il binasında karşılanıp, lojistik destek sağlanması.

128- Kızıltepe ilçesinde DTP tarafından organize edilen şiddet eylemleri ve parti il binasında yapılan arama sonucu ele geçen suç unsurları.

130- DTP Milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Ayla Akat Ata'nın terör örgütü üyeliği suçundan yargılanmaları.

131- DTP Genel Başkan Yardımcısı Selma Irmak'ın teröristbaşını övücü basın açıklaması.

132- DTP li belediye başkanlarının terör örgütünün yayın organı roj isimli televizyon kanalının kapatılmasını önlemek için Danimarka Başbakanına mektup yazmaları.

133- DTP milletvekillerinin terör örgütü tarafından kaçırılan sekiz askerin geri alınmasını örgüt propagandasına dönüştürmesi.

134- DTP milletvekili İbrahim Binici'nin terör örgütü mensubunun cenazesinde yaptığı basın açıklaması.

135- DEHAP'ın DTP'ye katılış bildirgesi.

136- DTP Ankara il yöneticisinin yasadışı gösterileri organize etmesi.

137- DTP milletvekilleri Fatma Kurtulan ve Sevahir Bayındır'ın terör örgütü kamplarında eğitim alması.

138- DTP'li Şırnak belediye başkanının terör örgütünü övücü açıklaması.

139- DTP üyesinin terör örgütünün propagandasını yapması, Doğubayazıt ilçe binasının terör örgütü merkezine çevrilmesi.

140- DTP üyesinin terör örgütünün propagandasını yapması.

141- DTP'li belediye başkanının terör örgütünü övücü konuşması.(