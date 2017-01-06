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Ekonomi

İşte Kapalıçarşı'da altın kapanış fiyatları

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyirle 137 liradan tamamladı

06 Ocak 2017 21:17

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 225,00 lira, Cumhuriyet altını 916,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre değişim göstermeyerek 137,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

 

                                              PERŞEMBE           CUMA     

                                              Alış         Satış        Alış         Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)    136,80    137,00    136,80    137,00

Cumhuriyet Ata Lira          901,00    916,00    901,00    916,00

22 Ayar Bilezik(Gr.)           125,00    129,00    124,50    128,50

Lira(Tam) Ziynet                880,00    898,00    880,00    898,00

Yarım Ziynet                      439,00    449,00    440,00     450,00

Çeyrek Ziynet                    220,00    225,00    220,00     225,0

 

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