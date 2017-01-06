İşte Kapalıçarşı'da altın kapanış fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 225,00 lira, Cumhuriyet altını 916,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre değişim göstermeyerek 137,00 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 136,80 137,00 136,80 137,00

Cumhuriyet Ata Lira 901,00 916,00 901,00 916,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 125,00 129,00 124,50 128,50

Lira(Tam) Ziynet 880,00 898,00 880,00 898,00

Yarım Ziynet 439,00 449,00 440,00 450,00

Çeyrek Ziynet 220,00 225,00 220,00 225,0