İşte kanlı pazartesinin bilançosu

Türkiye dün gece yarısından itibaren kanlı saldırılara sahne oldu. Saldırılar sabah saatlerinde de devam etti. Saldırılarla Türkiye adeta kanlı bir Pazartesi'ye uyanırken 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

İlk saldırı haberi dün gece 01.00 sularında geldi. Sultanbeyli'ndeki polis karakoluna bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3'ü polis 10 kişi yaralandı.

Sabah 07.00 sularında bomba inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürü Beyazıt Çeken şehit oldu.

İstanbul'daki üçüncü saldırı ise yine sabah saatlerinde İstinye'deki Amerikan Konsolosluğu'na yapıldı. Saldırıda can kaybı yaşanmazken Hatice Aşık isimli kadın saldırgan yaralı olarak ele geçirildi.

Türkiye İstanbul'daki saldırılara kilitlenmişken Şırnak Silopi ve Beytüşşebap'tan acı haberler geldi. Beytüşşebap'ta askeri helikopter roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Saldırıda 1 asker şehit oldu. Şırnak Silopi'de ise zırhlı polis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandalı mayın patlatıldı. Saldırıda 4 polis şehit olurken 1 polis de yaralandı.

Sultanbeyli'de karakola bombalı saldırı

Sultanbeyli, Petrolyolu Caddesi üzerinde bulunan Fatih Polis Merkezi'ne, saat 01.00 sıralarında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Bombalı araçta bulunan saldırganın öldüğü belirlenirken, saldırıda 1 komiser yardımcısı, 2 polis memuru ve bu sırada polis merkezinde kayıp müracaatında bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sultanbeyli'de ikinci saldırı: Bomba inceleme Şube Müdürü hayatını kaybetti

Sultanbeyli'de sabah saatlerinde meydana gelen çatışmada Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürü Beyazıt Çeken şehit oldu, 1'i kadın 2 saldırgan öldürüldü. Saldırı sonrası kaçan saldırganlardan biri Hakdiyen Sokak üzerinde bir evin bahçesinde sıkıştırıldı. Uzun süren çatışmasonrasında saldırgan bomba hazırlarken bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı yaptığı incelemelerden sonra cenaze Adli Tıp Kurumu aracına alınarak morga kaldırıldı. Öldürülen saldırganın saklandığı yerde yaşanan patlama nedeniyle evlerin camları kırıldı. Bir evin ise bahçe duvarı yıkıldı. Evde yere yatarak beklediklerini söyleyen ev sahipleri ise çok korktuklarını belirtti.

İstinye'deki Amerikan Konsolosluğu'na ateş açıldı

Konsolosluk binasının önündeki kulübede bekleyen polislere sabah saat 07.00 sıralarında, görgü tanıklarının iddiasına göre iki saldırgan tarafından ateş açıldı. Polisin saldırıya karşılık vermesinin ardından ikisinin de kadın olduğu söylenen saldırganlardan biri İstinye yönünde, diğeri ise konsolosluğun arka tarafından bulunan mahalle arasına kaçtı. Mahalle arasında bir binanın bahçesinde sıkıştırılan kadın polisle çatışmaya girdi. Saldırgan, kurşununun bitmesi üzerine polise taş atarak karşılık verdi.

Polis ise kadını vurarak etkisiz hale getirdi. Bu çatışma anı olayı gören bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yaralı kadın daha sonda ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kadının 51 yaşındaki Hatice Aşık olduğu öğrenildi.

Şırnak'ta askeri helikoptere saldırı, 1 asker şehit

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde skorsky helikoptere PKK'lılar tarafından roketar ve Doçka uçaksavar silahıyla ateş açtı. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. PKK'lıların bulunduğu bölgeler kobra helikopterlerle bombalandı.

Silopi'de 4 polis şehit

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde 1 polisin şehit olduğu, 3 kişinin öldüğü Başak Mahallesi'ndeki olayların ardından bugün mahalleye giden polis zırhlı aracına, PKK'lılar yola tuzaklanan mayınla saldırı düzenledi. Saldırıda araçta bulunan 4 polis memuru şehit oldu.

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde geçen Cuma günü PKK'nın gençlik yapılanması olan Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyelerinin güvenlik güçlerinin girişini engellemek için kazdığı hendekleri kapatmak için gittiği Başak ve Barbaros Mahallesi'nde, polislere ateş açılmasıyla çıkan olaylarda polis memuru Muhammet Onur Demir şehit olurken, Hamdi Ulaş, Kamuran Bilin ve Hıdır Tamboğa öldü.

Olayların ardından bu sabah saatlerinde Başak Mahallesi'ne giden polis ekibine PKK'lılarca bombalı tuzak kuruldu. Polis zırhlı aracının geçişi sırasında yola tuzaklanan mayın infilak ettirildi. Patlamada araçta bulunan 4 polis memuru ağır yaralandı. Yaralı polis memurları kaldırıldıkları Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın şehit oldu.

Saldırının ardından polis ekipleri saldırganların yakalanması için mahallede geniş çaplı operasyonbaşlattı. Mahalleden yer yer silah sesleri geldiği duyuldu.