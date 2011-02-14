İşte JİTEM'in kartviziti

T24- JİTEM'in kurucusu olduğunu öne süren Arif Doğan ilk kez örgütün logosunu ve kartvizitini kamuoyuna açıkladı.









Ergenekon davasının tutuksuz sanığı emekli Albay Arif Doğan, JİTEM personelinin Özel Harp Dairesi (Özel Kuvvetler Komutanlığı) tarafından eğitildiğini açıkladı.

Zaman Gazetesi'nin haberine göre, resmi makamlar tarafından kabul edilmeyen JİTEM'i kendisinin kurduğunu belirten Doğan, böyle bir birimin varlığını belgelerle de ortaya koydu.

Özel Harp Dairesi'ndeki deneyimli subay ve astsubayların JİTEM personeliyle özel olarak ilgilendiğini ifade eden Doğan, JİTEM'in sembolü olan "akrep" amblemli kartviziti de ilk kez Zaman ile paylaştı. Üniforma ve yazışmalarda kullanılmayan akrep ambleminin sınırlı sayıda olduğunu, kartvizitlerin arkasında kod numarası bulunduğunu anlattı. Bu rakamın, kişinin JİTEM arşivinde kayıtlı dosya ve kod numarası olduğunu söyledi.

Doğan, 'JİTEM'i Ben Kurdum' isimli kitabında bahsettiği ancak görseline yer vermediği akrep logosunun detaylarını da anlattı. JİTEM'in özel bir yazışma ve iletişim tekniği olduğunu belirten Doğan, kimi sembollerin anlamını yalnızca kendisi ile birimin arşivcisinin bildiğini öne sürdü. Akrep amblemi ile ilgili de şunları kaydetti:

"JİTEM'in amblemidir. Akrep, dünyada intihar eden ve kendine en sadık hayvandır. Ölümü gördüğünde başkası tarafından öldürülmeyi reddediyor ve intihar ediyor. On tane mermi varsa dokuz tanesini kullanırım, onuncusunu da kafama sıkarım. Yani mücadele ettiğim güçlerin, örgütlerine gidip teslim olmam. Onun için amblem olarak bunu seçtik."

Arif Doğan, üniforma ve yazışmalarda bulunmayan akrep ambleminin sınırlı sayıda ve arkasında kod numaralarının bulunduğu kartvizitlerde kullanıldığını anlattı. Kartın arka yüzünde 'önce vatan sonra can' ifadesi yazılı. Bunun yanında şahsın birim içinde kullanılan kod ismine tekabül eden 'kod numarası' yer alıyor. Bu numara, kişinin JİTEM arşivinde kayıtlı bulunan dosya ve kod numarası olarak da kullanılıyor.