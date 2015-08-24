İşte İstanbul'un en ucuz ilçeleri

İstanbul'un merkezi noktalarında olmasa da Esenyurt, Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa gibi ilçelerinde 70-80 bin liradan başlayan fiyatlarla daire bulmak mümkün.

İstanbul emlak Komisyoncuları ve Danışmanları Odası Başkanı Nizameddin Aşa, İstanbul'da merkezde veya merkezi noktalara yakın lokasyonlarda küçük bir ailenin oturacağı 70-80 metrekarelik sıfır dairelerin 400 bin, 90-100 metrekarelik dairelerin 500 bin lira civarında olduğunu semtine göre bu bedelin 1 milyon lira veya üzerine çıkabildiğini söyledi.

İstanbul'da uygun ev fiyatlarının bulunduğu ilçelere değinen Aşa, Esenyurt, Gaziosmanpaşa gibi ilçelerde çok fazla inşaat alanları bulunduğunu, buralarda çok çeşitli alternatiflerin olduğunu aktardı. Aşa, "Yani 70-80 bin liradan tutun da milyon dolara kadar daire bulmanız mümkün ama 70-80 bin liraya bulacağınız evlerin sayısı az. Fiyatın bu kadar düşük olmasının sebeplerinden bazıları hisseli tapusu olması, sahibinin acil paraya ihtiyacı olması. Son dönemlerin en uygun ev fiyatları son zamanlarda Arnavutköy'ün biraz kırsal ve merkeze uzak mahallelerinde görülüyor. 150 bin TL civarlarında 3+1 daire bulmak mümkün. Merkez mahallelerde ise 200-250 bin seviyelerinde bulunabilir" diye konuştu.

Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla gibi ilçelerde de uygun alternatifler bulmanın mümkün olduğunu yineleyen Aşa, buralarda da inşaat alanlarının fazla olduğunu ve önemli sayılarda inşaat yapıldığını, ancak bu bölgelerin merkez mahallelerinin çok da ucuz olmadığını söyledi. Aşa, Pendik merkezde 3+1 normal katta bir dairenin 300-400, Tuzla'da 250-350, uzak mahallelerde 200-250 bin lira seviyelerinde olduğu bilgisini vererek, Sultanbeyli'de hala tapu problemlerinin devam ettiğini bildirdi. Aşa, " Yerlerin ya binası var tapusu yok ya da tapusu var bina yok. Öyle garip bir durum devam ediyor" dedi.

'Uygun fiyat için daireyi

kelepir veya temelden alın'

Aşa, uygun ve ucuz ev almak için vatandaşların genellikle kelepir denilen sıkışmış, acil satılması gereken yerleri takip ettiğini belirterek, projelerin lansman fiyatlarından veya müteahhitlerden temelden daha inşaat başlamadan alınan konutların da uygun olduğunu vurguladı. Uygun ev almak isteyen vatandaşların öncelikle çok dikkatli olmasını öneren Aşa, şöyle devam etti:

"Bir defa bir ev eğer piyasa koşullarının oldukça altında ise burada bir arıza olabileceğini düşünmeliyiz. Tapuyu incelemeli belediyeden bilgi almalılar. Genellikle ucuz evler hisseli tapu oluyor ki hukuken bina yok sadece arsadan hisse alıyorsunuz. Bu durum sonradan sakıncalar yaratabilir. Kat irtifaklı evlerde iskan sorunu olabilir. Temelden veya projeden maketten yapılacak satışlarda inşaatçı firmanın iyice araştırılması gerekir. Eğer bir emlakçı vasıtasıyla alınıyorsa emlakçının legal çalışan, maliyeye, odaya kayıtlı bir emlakçı olmasına azami dikkat edilmeli, öyle her emlakçıyım diyen veya kapıcı, yönetici gibi başka meslekten olup da kendisinden komisyon talep edenlere hiçbir şekilde para ödememeli. Tapu veya kimlik bilgileri paylaşılmamalı. Odaya kayıtlı çalışan bir emlakçı onlara her şekilde yardımcı olacaktır."

'Seçilen semtin mevkisine

göre fiyatlar değişiyor'

Remax Türkiye Pazarlama ve Operasyon Direktörü Gökhan Karahan ise, İstanbul'da kaliteli ve fiyatı ucuz 100 metrekare 2+1 daireler için en uygun yerin Beylikdüzü olduğunu belirterek, seçilen semtin mevkisine göre fiyatların arttığını söyledi. Beylikdüzü'nde 100 metrekare 2+1 bir evde yaşamak isteyen bir ailenin ortalama 150 bin liraya bir daire satın alabildiğini dile getiren Karahan, vatandaşların istemesi halinde bu semtte aylık ortalama 800 liraya oturabildiğini ifade etti. Karahan, "Beylikdüzü yerine daha üst segment bir semtte oturmak isteyen aileler ise örneğin İstanbul Anadolu yakasında Ataşehir'de ev sahibi olmak isterse ortalama 250 bin lirayı gözden çıkartması gerekiyor. Eğer yine diliyor ise kiracı olarak da bu semtte 1.600 liraya yaşayabiliyor" diye konuştu.

'En ucuz konut Sultanbeyli'de'

Ucuz konut için Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sultanbeyli, Silivri gibi ilçelere dikkati çeken Karahan, "Sultanbeyli İstanbul'da en uygun koşullara sahip olan semt. Burada 87 bin lirayla 100 metrekare 2+1 eve sahip olabiliyorsunuz. Sultanbeyli'yi 100 bin lirayla Silivri takip ederken, Esenyurt'ta evler ortalama 120 bin lira civarında seyrediyor. Üçüncü köprünün de etkisiyle Arnavutköy 2013'e göre güzel bir artışla 2014'ü ortalama 142 bin ile kapatıyor" diye konuştu.

Karahan, Çatalca'da fiyatların ortalama 143 bin lira düzeylerinde seyrettiğini kaydederek, Gaziosmanpaşa'da ortalama fiyatların 185 bin lira seviyesinde olduğunu aktardı. Tuzla'ya dikkati çeken Karahan, "En önemli primi yapan ve daha da gelişeceğini düşündüğümüz yerlerden biri de Tuzla. Ulaşım projelerinin bu bölgede çoğalmaya başlamasıyla birlikte Tuzla artık eskisi gibi ulaşılmaz bir konumda değil. Burada evler yaklaşık olarak 170 bin lira civarında" ifadelerini kullandı. İstanbul genelinde ortalama ev fiyatlarına ilişkin bir rakam vermenin zor olduğunu belirten Karahan, seçilen semt ve ulaşım projelerinin konut fiyatını belirleme kıstaslarından bazıları olduğunu anlattı. Karahan, "Ulaşım ağı ne kadar genişse, okula, hastaneye ne kadar çabuk ulaşabiliyorsanız tüm bu etkenler o bölgenin değerini belirliyor" dedi.

'Uygun ve ucuz ev yatırımı için

ulaşım projeleri mutlaka takip edilmeli'

Karahan, uygun ve ucuz ev almak alarak yatırım yapmak isteyen vatandaşların ulaşım projelerini mutlaka takip etmesi gerektiğini belirterek, ulaşımla ilgili projenin uygulanacağı bölgeden düşük fiyata ev sahibi olunarak ilerde yüksek rakamlara konutun satılabileceğini söyledi. Oturmak için konut alacak vatandaşların kısa zamanda ulaşım açısından altyapısı tamamlanacak bölgeleri seçmesi gerektiğinin altını çizen Karahan, "Örneğin metro çalışması o bölgede başladı ancak henüz bitmediyse, kısa bir sürede tamamlanacak bilgisine sahipse vatandaşlarımız o bölgede gayrimenkul fiyatlarının metronun bitmesiyle daha fazla değer kazanacağını düşünerek oraya yatırım yapabilir" diye konuştu.

'Beylikdüzü'nde evler hem ucuz hem kaliteli'

Beylikdüzü Yakuplu'da uzun süredir emlakçılık yapan Sedat Çavuşoğlu da ev fiyatlarının ilçede normal bir seyirle arttığını belirterek, en hızlı artışın bölgeye metrobüs gelmesiyle yaşandığını söyledi. Özellikle 2009'dan sonra bölgedeki konut fiyatlarında gözle görülür artış yaşandığını, İstanbul'da yaşanan nüfus artışı ve bu bölgelere yapılan yatırımların ve metrobüsün bunda büyük etkisi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, konut fiyatlarının Beylikdüzü'nde ortalama 170 bin liradan başladığını, daire metrekareleri arttıkça fiyatların da yükseldiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Beylikdüzü'nde gerçekten hem ucuz hem de kaliteli yapılar var. Tapusuz, iskansız bina bulmanız çok zor. Şu anda 100 metrekarelik 2+1 daireler 170 bin liradan başlıyor. Bu fiyat metrobüse yaklaştıkça yükseliyor. Özellikle merkezi noktalardaki daireler 250-300 bin lira arasında değişirken, site içerisinde bu rakamlar daha da artabiliyor" ifadelerini kullandı.