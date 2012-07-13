İşte İstanbul'un 3. köprüsü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbulluların merakla bekledikleri Boğaz'a inşa edilecek üçüncü köprünün hazırlanmış ilk taslak projesini açıkladı. Yıldırım, dünyada bazı “ilk”lerle anılacak üçüncü köprünün mimarının da Fransız olduğunu dile getirdi. Bakan Yıldırım, İçtaş-Astaldi ortaklığının, 10 yıl 2 ay 20 gün işletme ve yapım süresiyle en iyi teklifi verdiği üçüncü köprü ihalesini “onay”ladığını belirterek, en kısa sürede yüklenici İçtaş- Astaldi ortaklığını sözleşmeyi imzalamak üzere davet edeceklerini söyledi. Bakan Yıldırım, köprünün konsept tasarımının Fransız Michel Virlogeux olduğunu belirtirken, altı ay içinde köprünün ayaklarını dikmeye başlayacaklarını vurguladı.

Olcay Aydilek'in Habertürk'te yayımlanan haberine göre, Yıldırım, üçüncü köprünün de Boğaz'daki diğer iki köprü gibi “asma” olacağını belirterek, "Bu da asma; ama asma şekli farklı. Bu anlamda diğerlerinden en temel farkı, yatık askılarıdır. Yatay kablolar bulunuyor. Bunlar, köprüye gelecek ağır yükü taşıyacak nitelikte olacak" değerlendirmesinde bulundu. Asma köprünün bazı ‘ilk’lerle de anılacağını kaydeden Bakan Yıldırım, "Üçüncü köprü, üzerinde raylı sistemi bulunduran dünyanın en uzun asma köprüsü olacak" dedi. 8 otoyol, 2 de raylı sistem olmak üzere 10 şeritten oluşacak 3. köprüde raylar daha sonradan döşenecek.

‘Köprü üstadına teslim'

İsmini söylemek için henüz erken Bakan Yıldırım, üçüncü köprüye verilecek adla ilgili soruyu da "Hele bir köprü inşaatı başlasın ve belli bir aşamaya gelsin. Ondan sonra bir isim verilir. Şimdi çok erken" sözleriyle yanıtladı. Yaklaşık maliyeti 4.5 milyar TL düzeyinde hesaplanan üçüncü köprünün 2015 yılı sonunda hizmete açılması hedefleniyor. İçtaş İnşaat- Astaldi Ortak Girişim Grubu'nun, ihale sözleşmesi gereği projeyi 36 ayda tamamlaması gerekiyor.